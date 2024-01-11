Культовий суперкар Ferrari повернули до життя після 17 років простою на вулиці (відео)

Власник Ferrari Testarossa з Пуерто-Ріко кинув авто на вулиці і не приділяв йому уваги. Суперкар викупили та відреставрували.

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У США відновили знаменитий суперкар Ferrari Testarossa 1988 року. Він 17 років простояв просто неба. Відео з реставрацією авто опублікував на Youtube блогер Леонардо Жунель.

Ferrari Testarossa виявили в Пуерто-Ріко. З невідомої причини власник поставив машину просто на вулиці і перестав експлуатувати її. Коли суперкар побачили колекціонери, то він сказав, що йому байдуже до авто і погодився продати його всього за 30 000 доларів.

У Пуерто-Ріко клімат м'який, тому за 17 років простою Ferrari Testarossa не надто постраждав. Звісно, його лакофарбове покриття потріскалося і пошкоджено оздоблення салону, але слідів корозії немає.

Суперкар Ferrari перефарбували, замінили йому внутрішнє оздоблення і частину електрообладнання, а також провели повне техобслуговування. Тепер автомобіль у чудовому стані.

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Ferrari Testarossa — один із найбільш культових суперкарів 80-х років. Загалом з 1984 по 1991 рік випущено 7177 таких купе. Суперкар оснащений 5,0-літровим опозитним 12-циліндровим двигуном на 390 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 290 км/год.

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