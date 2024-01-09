Простояв 25 років у гаражі: виявлено суперкар Ferrari 80-х із пробігом менше 1000 км (фото)

Суперкар Ferrari 328 GTS 25 років зберігався в гаражі і має вигляд як новий. Він оснащений 270-сильним V8 і здатний розвинути 263 км/год.

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У Великій Британії знайдено капсулу часу Ferrari 328 1989 року. Суперкар чудово зберігся, а його пробіг становить лише 959 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар простояв 25 років у гаражі Фото: carscoops.com

Вдалося з'ясувати, що перший власник вирішив купити Ferrari 328 GTS у травні 1989 року і проїздив на авто лише кілька місяців. Потім суперкар із пробігом 895 км поставили на гідравлічний підйомник в опалювальному гаражі, де він простояв 25 років.

У 2014 році суперкар Ferrari 328 GTS виявили і викупили. Він добре зберігся — кузов і салон виглядають як нові.

Салон Ferrari 328 GTS чудово зберігся Фото: carscoops.com

Автомобіль потребував обслуговування після тривалого простою — йому замінили робочі рідини та амортизатори, а також відремонтували гальмівну систему. Після цього машина проїхала лише 64 км, адже її вирішили і далі зберігати.

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Суперкар Ferrari 328 випускали з 1985 по 1989 рік і всього випустили 7412 купе GTB і кабріолетів GTS зі знімним дахом.

Авто оснащене 270-сильним V8 Фото: carscoops.com

Модель є модернізованим варіантом Ferrari 308. Вона оснащена 3,2-літровим V8 потужністю 270 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість становить 263 км/год.

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