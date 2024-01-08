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Авто

Культовий японський суперкар завівся та поїхав після кількох років простою на вулиці (відео)

Acura NSX 1995, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Acura
Фото: скриншот / YouTube | Acura NSX стояла покинутою у дворі

Acura NSX — знаменитий середньомоторний суперкар, побудований за участю зірки "Формули-1" Айртона Сенни. Авто оснащене 3,0-літровим 270-сильним V6 і здатне розвинути 270 км/год.

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У США оживили суперкар Acura NSX 1995 року. Знаменитий автомобіль кілька років простояв просто неба. Йому присвятили відео на YouТube-каналі WD-Detailing.

Acura NSX, Acura NSX 1995, Honda NSX, суперкар Acura Fullscreen
Суперкар без проблем завівся
Фото: скриншот / YouTube

Acura NSX знайшли в містечку Траверс-Сіті (штат Мічиган). Після купівлі авто його власник поставив його у дворі свого будинку. Втім, японський суперкар виявився вельми живучим.

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Салон Acura NSX добре зберігся
Фото: скриншот / YouTube

Кузов Acura NSX виконаний із алюмінію, тому не іржавіє. Ба більше, авто вдалося без проблем завести й заїхати на ньому на причіп-трейлер.

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Суперкар Acura відправили на мийку й детейлінг. Коли його помили та відчистили, то виявилося, що він вельми непогано зберігся.

Acura NSX 1995, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura, суперкар Acura Fullscreen
Автомобіль відмили та відчистили
Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії японської марки. Модель першого покоління розробили за участю зірки "Формули-1" Айртона Сенни. Її випускали з 1990 по 2005 рік.

Середньомоторне купе оснащене 3,0-літровим 270-сильним V6 і 5-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год. за 5,9 с і розвинути 270 км/год.

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