Культовий Ford Mustang 60-х простояв 35 років покинутим у трейлері (фото)

Спорткар Ford Mustang GT не виїжджав на дороги з 1989 року. Рідкісний колекційний автомобіль потребує реставрації.

Related video

У США виявили покинутий Ford Mustang 1968 року. Спорткар 35 років простояв усередині причепа-трейлера. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автомобіль місцями проржавів Фото: autoevolution.com

Ford Mustang сховали в трейлері в 1989 році і забули про нього. Автомобіль комплектний, але за 35 років встиг проржавіти. Особливо постраждало днище автомобіля. Також спорткар потребує перефарбування, адже покриття кузова не в найкращому стані.

Салон Ford Mustang непогано зберігся Фото: autoevolution.com

Салон Ford Mustang зберігся найкраще й оздоблення загалом ціле — потрібне лише його чищення. Комплектація авто включає кондиціонер та дискові гальма.

Важливо

Повернення легенди: поновлено виробництво культового спорткара Ford 60-х (фото)

Пробіг спорткара відносно невеликий — 103 тис. км. Двигун Mustang також покритий іржею, але заводиться. Незабаром машину планують продати приблизно за 40 000 доларів.

Під капотом встановлено 6,4-літровий 325-сильний V8 Фото: autoevolution.com

Настільки висока ціна зумовлена тим, що автомобіль належить до зарядженої серії Ford Mustang GT 390. Він оснащений 6,4-літровим V8 потужністю 325 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав про стоянку з покинутими спорткарами Mitsubishi в Києві.

Також ми писали про нічийні суперкари Lamborghini на фермі.