Скарби з 70-х: на старій фермі виявили рідкісні Lamborghini за $150 000 (фото)
Lamborghini Espada — рідкісне чотиримісне купе, випущене накладом у 1217 екземплярів. Автомобіль оснащений 4,0-літровим 350-сильним V12.
В Іспанії знайшли одразу два покинутих Lamborghini Espada. Спортивні купе десятиліттями стояли в старому сараї на фермі. Про це повідомляє сайт La Escuderia.
Lamborghini Espada виявили в сільській місцевості в області Естремадура. Автомобілі пробули в сараї щонайменше 15-20 років.Важливо
Один з Lamborghini Espada випущений у 1970 році і належить до другої серії моделі. Друге купе — 1974 року випуску, і це вже третя серія. Обидва авто оснащені 4,0-літровим V12 потужністю 350 к. с. і здатні розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 255 км/год.
Машини напіврозібрані, а їхні двигуни були зняті і зберігалися окремо. Стан Lamborghini Espada непоганий — вони не покриті іржею і готові до відновлення. Їх відправили на реставрацію в одну з європейських країн.
Lamborghini Espada — рідкісна спортивно-туристична модель довжиною 4,7 м. З 1968 по 1978 рік випустили тільки 1217 чотиримісних купе з V12 під капотом. Зараз вони коштують приблизно від 150 тис. доларів.
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