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Авто

Покинутий скарб: виявлено нічийний суперкар Ferrari 80-х (фото)

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Фото: autoevolution.com | Ferrari 328 GTB виявили поблизу Лас-Вегаса

Середньомоторний суперкар Ferrari 328 випускали з 1986 по 1989 роки. Купе оснащене 270-сильним V8 і здатне розвинути 263 км/год.

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У США знайшли покинутий Ferrari 328 1988 року. Суперкар уже не один рік стоїть просто неба. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Фарба авто потріскалася
Фото: autoevolution.com

Купе Ferrari 328 GTB виявили у штаті Невада неподалік від Лас-Вегаса, хоча зареєстрований суперкар у Каліфорнії. Наразі невідомо, чому авто покинули.

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Не виключено, що причиною відмови від Ferrari 328 GTB стала його несправність — на це натякає і відносно невеликий пробіг у 72 500 км. Річ у тім, що ремонт і утримання всіх Ferrari дуже недешеві.

Феррарі 328, Ferrari 328 GTB, Ferrari 328, Ferrari 328 1988, суперкар Ferrari, покинуті авто Fullscreen
Суперкар стоїть покинутим не один рік
Фото: autoevolution.com

За роки під сонцем у Ferrari 328 GTB потріскалася фарба на кузові. Салон потребує чищення, але загалом непогано зберігся. Двигун Ferrari поки що не вдалося завести. Зараз авто планують продати за $50 000.

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Автомобіль оснащений 270-сильним V8
Фото: autoevolution.com

Суперкар Ferrari 328 випускали з 1985 по 1989 рік і загалом зібрали 7412 купе і кабріолетів-тарга зі знімним дахом. Модель є глибокою модернізацією Ferrari 308.

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Салон Ferrari потребує чищення
Фото: autoevolution.com

Ferrari 328 GTB оснащений 3,2-літровим V8 потужністю 270 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість становить 263 км/год. У моделі 1988 року доопрацьовано підвіску і з'явилася ABS.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний спортивний Dodge завівся після 37 років простою.

Також ми писали про покинутий автомобіль відомої письменниці.