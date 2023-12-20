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Авто

Заброшенное сокровище: обнаружен ничейный суперкар Ferrari 80-х (фото)

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Фото: autoevolution.com | Ferrari 328 GTB обнаружили близ Лас-Вегаса

Среднемоторный суперкар Ferrari 328 выпускали с 1986 по 1989 годы. Купе оснащено 270-сильным V8 и способно развить 263 км/ч.

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В США нашли заброшенный Ferrari 328 1988 года. Суперкар уже не один год стоит под открытым небом. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Краска авто потрескалась
Фото: autoevolution.com

Купе Ferrari 328 GTB обнаружили в штате Невада недалеко от Лас-Вегаса, хотя зарегистрирован суперкар в Калифорнии. Пока неизвестно, почему авто бросили.

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Не исключено, что причиной отказа от Ferrari 328 GTB стала его неисправность – на это намекает и относительно небольшой пробег в 72 500 км. Дело в том, что ремонт и содержание всех Ferrari очень недешевые.

Феррари 328, Ferrari 328 GTB, Ferrari 328, Ferrari 328 1988, суперкар Ferrari, заброшенные авто Fullscreen
Суперкар стоит заброшенным не один год
Фото: autoevolution.com

За годы под солнцем у Ferrari 328 GTB потрескалась краска на кузове. Салон требует чистки, но в общем неплохо сохранился. Двигатель Ferrari пока не удалось завести. Сейчас авто планируют продать за $50 000.

Ferrari 328, Ferrari 328 GTB, Ferrari 328 1988, суперкар Ferrari, заброшенные авто Fullscreen
Автомобиль оснащен 270-сильным V8
Фото: autoevolution.com

Суперкар Ferrari 328 выпускали с 1985 по 1989 год и всего собрали 7412 купе и кабриолетов-тарга со съемной крышей. Модель является глубокой модернизацией Ferrari 308.

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Салон Ferrari требует чистки
Фото: autoevolution.com

Ferrari 328 GTB оснащен 3,2-литровым V8 мощностью 270 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 263 км/ч. У модели 1988 года доработана подвеска и появилась ABS.

Ранее Фокус сообщал, что редкий спортивный Dodge завелся после 37 лет простоя.

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