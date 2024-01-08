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Авто

Культовый японский суперкар завелся и поехал после нескольких лет простоя на улице (видео)

Acura NSX 1995, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura
Фото: скриншот / YouTube | Acura NSX стояла заброшенной во дворе

Acura NSX — знаменитый среднемоторный суперкар, построенный при участии звезды "Формулы-1" Айртона Сенны. Авто оснащено 3,0-литровым 270-сильным V6 и способно развить 270 км/ч.

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В США оживили суперкар Acura NSX 1995 года. Знаменитый автомобиль несколько лет простоял под открытым небом. Ему посвятили видео на Youtube-канале WD-Detailing.

Acura NSX, Acura NSX 1995, Honda NSX, суперкар Acura Fullscreen
Суперкар без проблем завелся
Фото: скриншот / YouTube

Acura NSX нашли в городке Траверс-Сити (штат Мичиган). После покупки авто его владелец поставил его во дворе своего дома. Впрочем, японский суперкар оказался весьма живучим.

салон Acura NSX, Acura NSX 1995, Honda NSX, суперкар Acura Fullscreen
Салон Acura NSX хорошо сохранился
Фото: скриншот / YouTube

Кузов Acura NSX выполнен из алюминия, поэтому не ржавеет. Мало того, авто удалось без проблем завести и заехать на нем на прицеп-трейлер.

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Суперкар Acura отправили на мойку и детейлинг. Когда его помыли и отчистили, то оказалось, что он весьма неплохо сохранился.

Acura NSX 1995, Acura NSX, Honda NSX, суперкар Acura Fullscreen
Автомобиль отмыли и отчистили
Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что Acura/Honda NSX – единственный суперкар в истории японской марки. Модель первого поколения разработали при участии звезды "Формулы-1" Айртона Сенны. Ее выпускали с 1990 по 2005 год.

Среднемоторное купе оснащено 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 270 км/ч.

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