Підроблений італійський спорткар виставили на аукціон за мільйон доларів (фото)
У Великій Британії виставили на аукціон копію Alfa Romeo 8C 1934 року. Хоча спорткар не справжній, за нього планують отримати від до 1 100 000 доларів.
Копія Alfa Romeo 8C 2300 Monza створена в Новій Зеландії. На її побудову пішло два роки, 2100 годин та 763 тис. доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
Цікавий проєкт втілила в життя новозеландська компанія The Design Cast Limited. На замовлення анонімного колекціонера вона відтворила Alfa Romeo 8C 2300 Monza, на якій виступав знаменитий французький гонщик Луї Широн (саме на його честь назвали суперкар Bugatti Chiron).
Вінтажний спорткар Alfa Romeo відтворили до найменших деталей. Під час створення авто використовували оригінальні комплектуючі моделі 8C – фари Bosch, ліхтарі, замок запалювання та логотипи Alfa Romeo.
3,0-літрову рядну вісімку на 260 к. с. із механічним компресором та 4-ступінчасту механічну КПП фактично збудували з нуля у Великій Британії. Alfa Romeo 8C 2300 Monza оснащена регульованою підвіскою та барабанними гальмами.
Копія Alfa Romeo Monza отримала визнання: хоча спорткар не автентичний, його допустили до перегонів ретроавто. Варто відзначити, що оригінальна модель ще дорожча — коштує кілька мільйонів доларів.
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