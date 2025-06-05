Швидший за Ferrari: непримітний Audi 80-х продають за ціною суперкара (фото)

У США на аукціон виставили Audi Quattro 1984 року. За непоказне, на перший погляд, купе планують отримати 400-500 тисяч доларів.

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Audi Quattro, який нещодавно відзначив 45-річчя, є культовою моделлю – першим масовим легковим авто з повним приводом. Утім, він належить до недорогої класики.

Авто укоротили на 32 см Фото: RM Sotheby's

Виключення становить його лімітована заряджена версія Audi Sport Quattro і саме це авто продають на аукціоні. Виготовили лише 214 таких купе.

Спорткар, по суті, є серійною версією ралійного Audi Quattro S1. Авто укоротили на 32 см, а також замінили капот, бампери та задній спойлер. У салоні з’явилися спортивні сидіння Recaro.

У салоны встановили спортивні крісла Фото: RM Sotheby's

До того ж, потужність 2,1-літрового п’ятициліндрового турбомотора зросла до 306 к. с. Утім, конкретно цьому авто віддачу двигуна збільшили до 449 к. с. та 466 Нм.

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Річ у тім, що це один із кількох купе Audi Sport Quattro, які брали участь у промоції моделі в США. Їх підготували до гірських перегонів. У Вірджинії конкретно це авто обігнало знаменитий суперкар Ferrari F40.

Потужність двигуна авто становить 449 сил Фото: RM Sotheby's

Після завершення гоночної кар’єри спорткар Audi Sport Quattro зберігали в приватній колекції. Про авто дбали, тому воно в чудовому стані.

Між іншим, недавно на аукціон виставили найоригінальніший седан 80-х років.

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