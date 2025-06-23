Hummer по-японськи: на продаж виставили гігантський 10-місний позашляховик Toyota (фото)
У США виставили на аукціон Toyota Mega Cruiser 1996 року. Рідкісний гігантський позашляховик називають японським Hummer.
Toyota Mega Cruiser — найбільший позашляховик в історії японської марки. Про унікальне авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.
Автомобіль дійсно створювали як аналог HMMWV та Hummer H1. Із 1995 до 2002 року випустили лише 3000 таких авто. Більшість із них передали японській армії та спеціальним службам, а у вільний продаж надійшли лише 150 позашляховиків.
Toyota Mega Cruiser сягає 5,1 м завдовжки та 2,17 м завширшки, а його маса становить 2,8 тонни. Своїм дизайном він дійсно нагадує Hummer H1.
Позашляховик оснащений 4,1-літровим 155-сильним турбодизелем та 4-ступінчастою автоматичною КПП. У його арсеналі – повний привід зі знижувальною передачею, три диференціали із блокуваннями та портальні мости. Кліренс становить 420 мм.
Конкретно цей Toyota Mega Cruiser – один із небагатьох позашляховиків із високим дахом. Його тривалий час використовували для екскурсій у сафарі-парку в Кенії.
Салон Toyota Mega Cruiser є десятимісним. Комплектація включає двозонний кондиціонер та акустику Kenwood.
До речі, на аукціон виставили і підроблений спорткар Alfa Romeo за мільйон доларів.
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