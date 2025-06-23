Найдивніший Prado: Toyota представила фургон-позашляховик із великим багажником (фото)

Новий Toyota Land Cruiser Prado отримав нестандартну версію Commercial. Рамний позашляховик перетворили на фургон.

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Комерційний Toyota Land Cruiser Prado презентували у Великій Британії і саме там він надійде в продаж з вересня за ціною від 52 729 фунтів стерлінгів ($70 600). Про новинку розповіли на офіційному сайті Toyota.

Зовні фургон Toyota Land Cruiser Commercial майже не відрізняється від стандартного позашляховика. Утім, якщо пригледітися, то видно, що його задні вікна замінені пластиковими панелями.

Задні вікна замінили пластиковими панелями Фото: Toyota

У салоні прибрали задні сидіння і облаштували великий вантажний відсік об’ємом 2000 літрів. Його підлогу прикрили гофрованою залізною пластиною, а від водія його відділяє решітка.

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Утилітарна комерційна модель доволі багато оснащена Комплектація Toyota Land Cruiser Commercial включає 18-дюймові диски, камеру з 9-дюймрвим дисплеєм, електроприводи крісла водія та дверей багажника, підігрів сидінь і керма.

Об'єм багажного відсіку становить 2000 л Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser Commercial будуть комплектувати виключно 2,8-літровим турбодизелем на 204 к. с. і 500 Н∙м. Утім, разом зі стандартним варіантом запропонують і "м’який" гібрид із установкою на 16 к. с. та 65 Н∙м (вона із осені стане доступною і для стандартного Toyota Prado). Обидві версії можуть буксирувати 3,5-тонний причіп.

Фургон багато оснащений Фото: Toyota

Фургон Toyota Land Cruiser Prado зберіг 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею. Він вирізняється непоганими позашляховими якостями і здатен долати броди глибиною до 700 мм.

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