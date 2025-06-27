Флагманський кросовер Toyota за $200 000 навчився тонувати вікна за секунду (відео)

Кросовер Toyota Century SUV отримав цікаву функцію. У представницькому авто можна за секунду змінити тонування скла.

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Нова технологія стане доступною для Toyota Century 2026 модельного року, який почнуть продавати восени. Ціна кросовера становить 200 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Змінити тонування вікон можна, натиснувши кнопку на задніх дверях. Доступні три ступені тонування, причому в третьому положенні скло стає матовим і через нього нічого не видно.

Toyota Century коштує приблизно 200 000 доларів Фото: Toyota

Таким чином нова функція покликана захистити не лише від ультрафіолетових променів, а й від сторонніх очей. Вартість такої опції становить 13 600 доларів.

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Технологія Toyota доволі нескладна. Між двома шарами скла розмістили спеціальну плівку, яка змінює свою прозорість під дією електричного струму. Варто відзначити, що змінну ступінь тонування раніше застосовували для панорамного даху в моделях Mercedes-Benz, Audi, Lexus та інших виробників, але на бокових вікнах вона з’явилася вперше.

Доступні три степені тонування

Крім того, Toyota Century SUV 2026 отримав розкладні задні сидіння, які дозволяють мандрувати лежачи.

Задні сидіння можна розкласти Фото: Toyota

Як відомо, Toyota Century SUV — найбільший і найдорожчий кросовер японської марки. 5,2-метрове авто має дорогий шкіряний салон і оснащене 406-сильною гібридною установкою.

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