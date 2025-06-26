З'явиться в Україні: Nissan Qashqai отримав потужну версію з витратою 4,5 л/100 км (фото)

Кросовер Nissan Qashqai 2025 отримав покращену топову версію e-Power. Гібрид став потужнішим та тихішим, а витрата палива становитиме 4,5 л на 100 кілометрів.

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Новий Nissan Qashqai e-Power вирізняється ефективнішою гібридною установкою. Її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Витрата пального знизилася до 4,5 л/100 км Фото: Nissan

Принцип роботи силової установки e-Power не змінився порівняно з торішньою моделлю, яка побувала на тесті Фокусу. Головну роль в ній грає електромотор – саме він обертає колеса Nissan Qashqai. В оновленій моделі його потужність зросла зі 190 до 205 к. с. Динамічні характеристики поки не розкривають, проте відомо, що розгін до 100 км/год займає менш ніж 8 с.

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Бензиновий 1,5-літровий турбомотор, який виконує роль генератора та виробляє електроенергію, також доопрацювали. Він отримав нову турбіну, а його термічну ефективність збільшили до 42%. Від змінного ступеню стиснення відмовилися.

Результат – зниження середньої витрати пального до 4,5 л/100 км. Тепер бензобаку вистачає на 1200 км пробігу. Рівень викидів СО2 знизили зі 116 до 102 г/км. Крім того, в режимі генератора двигун тепер працює на менших обертах, а тому тихіший.

Новий Nissan Qashqai e-Power з'явиться в Україні до кінця року Фото: Nissan

Новий Nissan Qashqai e-Power почне надходити у продаж в Європі з вересня. В українському представництві Nissan Фокусу повідомили, що оновлений гібрид варто очікувати на нашому ринку ближче до кінця року.

До речі, нещодавно дебютував і найпотужніший Nissan Patrol на 495 сил.

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