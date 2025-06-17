Кардинальні зміни: презентовано новий Nissan Leaf 2026 (фото, відео)

Представлено новий Nissan Leaf третього покоління. Електрокар змінився до невпізнання, а його запас ходу суттєво виріс і сягнув 600 км.

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Електромобіль Nissan Leaf тепер є кросовером С-класу — фактично мова йде про перезапуск моделі. Її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Дизайн Nissan Leaf 2026

Кросовер Nissan Leaf зовсім не схожий на попередників – вирізняється елегантним обтічним дизайном із вигнутим дахом, загостреною "кормою" та високою віконною лінією. У нього вузенькі діодні фари та сховані ручки задніх дверей. Авто комплектують колісними дисками діаметром 18 або 19 дюймів.

Авто вирізняється обтічним силуетом Фото: Nissan

Електрокар не лише має стрімкий вигляд, але й вирізняється непоганою аеродинамікою – його коефіцієнт лобового опору становить 0,25. В основі авто лежить платформа CMF-EV від Nissan Ariya. Примітно, що кросовер дещо компактніший за попередника.

Запас ходу Nissan Leaf становить 604 км Фото: Nissan

Розміри Nissan Leaf 2026:

довжина — 4350 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 2690 мм;

маса — 1789-1937 кг.

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Салон та комплектація Nissan Leaf 2026

У салоні встановили двоспицеве кермо та два 14,3-дюймових дисплеї на передній панелі. У мультимедійну систему вбудували сервіси Google. Об’єм багажника Nissan Leaf становить 437 л.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Nissan

Серед стандартного та додаткового обладнання з’явилися панорамний дах зі змінним тонуванням, електропривід дверей багажника, камери кругового огляду, акустика Bose, покращена система напівавтономного руху ProPILOT Assist.

Новий Nissan Leaf, характеристики

Електромобіль Nissan Leaf 2026 став потужнішим та отримав більші батареї. Кросовер запропонують у двох одномоторних модифікаціях:

Standard — 176 к. с. та 345 Н∙м, батарея на 52 кВт∙год, 8,6 с до 100 км/год, максималка 160 км/год, запас ходу 436 км.

Extended — 218 к. с. та 355 Н∙м, батарея на 75 кВт∙год, 7,6 с до 100 км/год, максималка 160 км/год, запас ходу 604 км.

Об"єм багажника Nissan Leaf складає 437 л Фото: Nissan

Швидка зарядка (потужністю 150 кВт) батареї на 80% займає 30 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки, тобто від авто можна живити будинок чи електроприлади.

Новий Nissan Leaf виходить на ринок із осені. В Україні електрокросовер очікується в 2026 році — про це Фокусу повідомили в представництві Nissan.

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