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Кардинальные перемены: презентован новый Nissan Leaf 2026 (фото, видео)

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Фото: Nissan | Nissan Leaf превратился в кроссовер

Представлен новый Nissan Leaf третьего поколения. Электрокар изменился до неузнаваемости, а его запас хода существенно вырос и достиг 600 км.

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Электромобиль Nissan Leaf теперь является кроссовером С-класса — фактически речь идет о перезапуске модели. Ее подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Дизайн Nissan Leaf 2026

Кроссовер Nissan Leaf совсем не похож на предшественников — отличается элегантным обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, заостренной "кормой" и высокой оконной линией. У него узкие диодные фары и скрытые ручки задних дверей. Авто комплектуют колесными дисками диаметром 18 или 19 дюймов.

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Авто отличается обтекаемым силуэтом
Фото: Nissan

Электрокар не только выглядит стремительно, но и отличается неплохой аэродинамикой — его коэффициент лобового сопротивления составляет 0,25. В основе авто лежит платформа CMF-EV от Nissan Ariya. Примечательно, что кроссовер несколько компактнее предшественника.

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Запас хода Nissan Leaf составляет 604 км
Фото: Nissan

Размеры Nissan Leaf 2026:

  • длина — 4350 мм;
  • ширина — 1810 мм;
  • высота — 1550 мм;
  • колесная база — 2690 мм;
  • масса — 1789-1937 кг.
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Салон и комплектация Nissan Leaf

В салоне установили двухспицевый руль и два 14,3-дюймовых дисплея на передней панели. В мультимедийную систему встроили сервисы Google. Объем багажника Nissan Leaf составляет 437 л.

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На передней панели установили два дисплея
Фото: Nissan

Среди стандартного и дополнительного оборудования появились панорамная крыша с изменяемой тонировкой, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, акустика Bose, улучшенная система полуавтономного движения ProPILOT Assist.

Новый Nissan Leaf, характеристики

Электромобиль Nissan Leaf 2026 стал мощнее и получил более крупные батареи. Кроссовер предложат в двух одномоторных модификациях:

  • Standard — 176 л. с. и 345 Н∙м, батарея на 52 кВт∙ч, 8,6 с до 100 км/ч, максималка 160 км/ч, запас хода 436 км.
  • Extended — 218 л. с. и 355 Н∙м, батарея на 75 кВт∙ч, 7,6 с до 100 км/ч, максималка 160 км/ч, запас хода 604 км.
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Объем багажника Nissan Leaf составляет 437 л.
Фото: Nissan

Быстрая зарядка (мощностью 150 кВт) батареи на 80% занимает 30 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки, то есть от авто можно питать дом или электроприборы.

Новый Nissan Leaf выходит на рынок с осени. В Украине электрокроссовер ожидается в 2026 году — об этом Фокусу сообщили в представительстве Nissan.

Между прочим, недавно дебютировал новый Nissan Micra, который стал электрокаром.

Также Фокус рассказывал о недорогом и мощном электрифицированном пикапе Nissan.