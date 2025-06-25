Майже 500 сил: Nissan Patrol отримав заряджену версію вартістю понад $100 000 (фото)

Лінійку Nissan Patrol 2025 поповнила заряджена версія від Nismo. Позашляховик став яскравішим та потужнішим.

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Презентація Nissan Patrol Nismo відбулася в Дубаї, адже на Близькому сході подібні позашляховики користуються попитом. Про заряджену модель розповіли на сайті Nissan.

Новий Nissan Patrol у виконанні Nismo зберіг 3,5-літровий V6 твін-турбо, проте його потужність збільшили із 425 до 495 к. с. Це найпотужніший Nissan Patrol в історії. Піковий крутний момент залишився незмінним – 700 Н∙м. Доопрацьована вихлопна система стала гучнішою.

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Крім того, переналаштували 9-ступінчасту автоматичну КПП, кермове управління і пневмопідвіску, а також встановили нові адаптивні амортизатори.

Позашляховик оснастили 495-сильною турбошісткою Фото: Nissan

Дизайн Nissan Patrol Nismo став значно виразнішим. Позашляховик отримав нову решітку радіатора, масивні бампери, обвіс із червоними акцентами та спойлер на даху. Стандартними є і 22-дюймові ковані диски RAYS, а колісні арки розширені. Кліренс зменшили до 195 мм.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Nissan

Салон оздобили червоно-чорною шкірою та замшею. Позашляховик отримав спортивні передні сидіння. Ціна Nissan Patrol Nismo поки не оголошена, проте відомо, що вона перевищить 100 000 доларів. Продажі позашляховика стартують у липні.

Між іншим, нещодавно презентували позашляховий варіант Nissan Patrol.

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