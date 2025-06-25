Почти 500 сил: Nissan Patrol получил заряженную версию стоимостью более $100 000 (фото)

Линейку Nissan Patrol 2025 пополнила заряженная версия от Nismo. Внедорожник стал ярче и мощнее.

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Презентация Nissan Patrol Nismo состоялась в Дубае, ведь на Ближнем Востоке подобные внедорожники пользуются спросом. О заряженной модели рассказали на сайте Nissan.

Новый Nissan Patrol в исполнении Nismo сохранил 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность увеличили с 425 до 495 л. с. Это самый мощный Nissan Patrol в истории. Пиковый крутящий момент остался неизменным — 700 Н∙м. Доработанная выхлопная система стала более громкой.

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Кроме того, перенастроили 9-ступенчатую автоматическую КПП, рулевое управление и пневмоподвеску, а также установили новые адаптивные амортизаторы.

Внедорожник оснастили 495-сильной турбошестерней Фото: Nissan

Дизайн Nissan Patrol Nismo стал значительно выразительнее. Внедорожник получил новую решетку радиатора, массивные бамперы, обвес с красными акцентами и спойлер на крыше. Стандартными являются и 22-дюймовые кованые диски RAYS, а колесные арки расширены. Клиренс уменьшили до 195 мм.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Nissan

Салон украсили красно-черной кожей и замшей. Внедорожник получил спортивные передние сиденья. Цена Nissan Patrol Nismo пока не объявлена, однако известно, что она превысит 100 000 долларов. Продажи внедорожника стартуют в июле.

Между прочим, недавно презентовали внедорожный вариант Nissan Patrol.

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