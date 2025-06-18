Nissan представил мощный внедорожник для сложного бездорожья (фото)

Новый Nissan Patrol 2025 получил экстремальную версию Pro-4X. Внедорожник подготовили к суровым условиям эксплуатации.

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Внедорожный Nissan Patrol Pro-4X расширяет линейку моделей повышенной проходимости японского бренда. Его подробности раскрыли на официальном сайте Nissan.

Новый Nissan Patrol в исполнении Pro-4X узнается по особой решетке радиатора, массивному пластиковому обвесу и защите днища. Также добавили красных акцентов, увеличили клиренс и установили скошенный снизу передний бампер (он увеличил угол въезда до 34°). Появились и 20-дюймовые внедорожные шины.

Nissan Patrol получил внедорожные обвес и шины Фото: Nissan

Салон Nissan Patrol Pro-4X отделали более выносливыми материалами. Кожу разбавили оранжевыми швами и вставками.

Комплектация Nissan Patrol Pro-4X довольно богатая — панорамная крыша, два 14,3-дюймовых дисплея, электропривод, подогрев и вентиляция сидений.

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Новый Nissan Patrol Pro-4X доступен только с топовым 3,5-литровым V6 твин-турбо на 425 л. с. и 700 Н∙м. В паре с ним работает 9-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

В салоне изменили отделку Фото: Nissan

Внедорожник уже поступил в продажу в ОАЭ. Цена Nissan Patrol Pro-4X составляет 362 900 дирхамов ($98 800)

Между прочим, новый Nissan Patrol вскоре получит заряженную спортивную версию.

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