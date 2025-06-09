Мощный спортивный внедорожник Nissan стоимостью более $100000 показали до премьеры (фото)
Новый Nissan Patrol получит заряженную версию от Nismo. Внедорожник станет ярче и мощнее.
Первые фото Nissan Patrol Nismo опубликовали на странице car_secrets в Instagram.
Специалисты Nismo уже не впервые выполняют заводской тюнинг Nissan Patrol. Такая спортивная версия была и у модели предыдущего поколения.
От стандартного Nissan Patrol 2025 заряженный вариант можно отличить по особой решетке радиатора, агрессивным бамперам, диффузору и обвесу с красными акцентами. На крыше увеличили спойлер, а оптику тонировали. Кроме того, установлены 22-дюймовые диски.Важно
Салон Nissan Patrol Nismo не показали на фото, однако известно, что в предыдущих версиях внедорожника меняли внутреннее убранство.
Новый Nissan Patrol Nismo сохранит 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность должна вырасти с 425 до 450 сил. Именно столько этот двигатель развивает в премиальном Infiniti QX80.
К тому же, внедорожнику доработают подвеску и установят спортивные амортизаторы, а кузов несколько занизят. Цена Nissan Patrol Nismo превысит 100 000 долларов.
Между прочим, на мировой рынок выйдет аналог Tesla Model S от Nissan за $16 500 с запасом хода более 600 км.
Также Фокус рассказывал об оригинальном электромобиле Nissan Patrol.