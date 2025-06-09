Мощный спортивный внедорожник Nissan стоимостью более $100000 показали до премьеры (фото)

Новый Nissan Patrol получит заряженную версию от Nismo. Внедорожник станет ярче и мощнее.

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Первые фото Nissan Patrol Nismo опубликовали на странице car_secrets в Instagram.

Специалисты Nismo уже не впервые выполняют заводской тюнинг Nissan Patrol. Такая спортивная версия была и у модели предыдущего поколения.

Дизайн внедорожника стал более агрессивным

От стандартного Nissan Patrol 2025 заряженный вариант можно отличить по особой решетке радиатора, агрессивным бамперам, диффузору и обвесу с красными акцентами. На крыше увеличили спойлер, а оптику тонировали. Кроме того, установлены 22-дюймовые диски.

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Салон Nissan Patrol Nismo не показали на фото, однако известно, что в предыдущих версиях внедорожника меняли внутреннее убранство.

Новый Nissan Patrol Nismo сохранит 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность должна вырасти с 425 до 450 сил. Именно столько этот двигатель развивает в премиальном Infiniti QX80.

Кузов занизили и установили 22-дюймовые колеса

К тому же, внедорожнику доработают подвеску и установят спортивные амортизаторы, а кузов несколько занизят. Цена Nissan Patrol Nismo превысит 100 000 долларов.

Между прочим, на мировой рынок выйдет аналог Tesla Model S от Nissan за $16 500 с запасом хода более 600 км.

Также Фокус рассказывал об оригинальном электромобиле Nissan Patrol.