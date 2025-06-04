Культовый внедорожник Nissan превратили в оригинальный электрокар премиум-класса (фото)

Nissan Patrol 90-х получил новую жизнь. Знаменитый рамный внедорожник превратили в электромобиль премиум-класса.

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Об этом сообщается на сайте ателье Peec Studio.

Запас хода Nissan Patrol составляет 300 км

Именно эта компания из Дубая выполнила необычный тюнинг Nissan Patrol четвертого поколения. Всего планируют выпустить всего 10 таких электрических внедорожников.

Салон украсили кожей и дорогим текстилем

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Nissan Patrol отреставрировали и перекрасили. Появились внедорожные шины и багажник на крыше. Мощность силовой установки пока не раскрывают, но известно, что запас хода электрокара составляет примерно 300 км. Примечательно, что дополнительная батарея спрятана в канистре на задней двери.

В багажнике оборудовали зону отдыха

Салон Nissan Patrol украсили кожей и дорогим текстилем, а узор на креслах напоминает платок-арафатку. Внутри установили холодильник для напитков и мощную акустику Marshall.

В салоне установили холодильник Внедорожник укомплектован чайным набором

В багажнике же оборудовали своеобразную зону отдыха. Там постелили ковер, добавили подушки и динамики аудиосистемы. Кроме того, появился выдвижной столик. Электромобиль Nissan Patrol также оснастили небольшой электроплитой и дорогим чайным набором.

Ранее Фокус рассказывал о мощном пикапе Nissan с расходом 1,9 л на 100 км по цене "Дастера".

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