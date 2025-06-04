Культовый внедорожник Nissan превратили в оригинальный электрокар премиум-класса (фото)
Nissan Patrol 90-х получил новую жизнь. Знаменитый рамный внедорожник превратили в электромобиль премиум-класса.
Об этом сообщается на сайте ателье Peec Studio.
Именно эта компания из Дубая выполнила необычный тюнинг Nissan Patrol четвертого поколения. Всего планируют выпустить всего 10 таких электрических внедорожников.Важно
Nissan Patrol отреставрировали и перекрасили. Появились внедорожные шины и багажник на крыше. Мощность силовой установки пока не раскрывают, но известно, что запас хода электрокара составляет примерно 300 км. Примечательно, что дополнительная батарея спрятана в канистре на задней двери.
Салон Nissan Patrol украсили кожей и дорогим текстилем, а узор на креслах напоминает платок-арафатку. Внутри установили холодильник для напитков и мощную акустику Marshall.
В багажнике же оборудовали своеобразную зону отдыха. Там постелили ковер, добавили подушки и динамики аудиосистемы. Кроме того, появился выдвижной столик. Электромобиль Nissan Patrol также оснастили небольшой электроплитой и дорогим чайным набором.
Ранее Фокус рассказывал о мощном пикапе Nissan с расходом 1,9 л на 100 км по цене "Дастера".
Также мы сообщали, что в Киеве появился первый электрический Hummer.