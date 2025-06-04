Культовий позашляховик Nissan перетворили на оригінальний електрокар преміумкласу (фото)

Nissan Patrol 90-х отримав нове життя. Знаменитий рамний позашляховик перетворили на електромобіль преміумкласу.

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Про це повідомляється на сайті ательє Peec Studio.

Запас ходу Nissan Patrol становить 300 км

Саме ця компанія з Дубая виконала незвичний тюнінг Nissan Patrol четвертого покоління. Усього планують випустити лише 10 таких електричних позашляховиків.

Салон оздобили шкірою та дорогим текстилем

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Nissan Patrol відреставрували та перефарбували. З’явилися позашляхові шини та багажник на даху. Потужність силової установки поки не розкривають, але відомо, що запас ходу електрокара становить приблизно 300 км. Примітно, що додаткова батарея схована в каністрі на задніх дверях.

У багажнику обладнали зону відпочинку

Салон Nissan Patrol оздобили шкірою та дорогим текстилем, а візерунок на кріслах нагадує хустину-арафатку. Усередині встановили холодильник для напоїв та потужну акустику Marshall.

У салоні встановили холодильник Позашляховик укомплектований чайним набором

У багажнику ж обладнали своєрідну зону відпочинку. Там постелили килим, додали подушки та динаміки аудіосистеми. Крім того, з’явився висувний столик. Електромобіль Nissan Patrol також оснастили невеликою електроплитою та дорогим чайним набором.

Раніше Фокус розповідав про потужний пікап Nissan із витратою 1,9 л на 100 км за ціною "Дастера".

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