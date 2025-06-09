Потужний спортивний позашляховик Nissan вартістю понад $100000 показали до прем'єри (фото)
Новий Nissan Patrol отримає заряджену версію від Nismo. Позашляховик стане яскравішим та потужнішим.
Перші фото Nissan Patrol Nismo опублікували на сторінці car_secrets в Instagram.
Спеціалісти Nismo вже не вперше виконують заводський тюнінг Nissan Patrol. Така спортивна версія була і в моделі попереднього покоління.
Від стандартного Nissan Patrol 2025 заряджений варіант можна відрізнити за особливою решіткою радіатора, агресивними бамперами, дифузором та обвісом із червоними акцентами. На даху збільшили спойлер, а оптику тонували. Крім того, встановлено 22-дюймові диски.Важливо
Салон Nissan Patrol Nismo не показали на фото, проте відомо, що у попередніх версіях позашляховика змінювали внутрішнє оздоблення.
Новий Nissan Patrol Nismo збереже 3,5-літровий V6 твін-турбо, проте його потужність повинна зрости із 425 до 450 сил. Саме стільки цей двигун розвиває в преміальному Infiniti QX80.
До того ж, позашляховику доопрацюють підвіску та встановлять спортивні амортизатори, а кузов дещо занизять. Ціна Nissan Patrol Nismo перевищить 100 000 доларів.
Між іншим, на світовий ринок вийде аналог Tesla Model S від Nissan за $16 500 із запасом ходу понад 600 км.
Також Фокус розповідав про оригінальний електромобіль Nissan Patrol.