Потужний спортивний позашляховик Nissan вартістю понад $100000 показали до прем'єри (фото)

Новий Nissan Patrol отримає заряджену версію від Nismo. Позашляховик стане яскравішим та потужнішим.

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Перші фото Nissan Patrol Nismo опублікували на сторінці car_secrets в Instagram.

Спеціалісти Nismo вже не вперше виконують заводський тюнінг Nissan Patrol. Така спортивна версія була і в моделі попереднього покоління.

Дизайн позашляховика став агресивнішим

Від стандартного Nissan Patrol 2025 заряджений варіант можна відрізнити за особливою решіткою радіатора, агресивними бамперами, дифузором та обвісом із червоними акцентами. На даху збільшили спойлер, а оптику тонували. Крім того, встановлено 22-дюймові диски.

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Салон Nissan Patrol Nismo не показали на фото, проте відомо, що у попередніх версіях позашляховика змінювали внутрішнє оздоблення.

Новий Nissan Patrol Nismo збереже 3,5-літровий V6 твін-турбо, проте його потужність повинна зрости із 425 до 450 сил. Саме стільки цей двигун розвиває в преміальному Infiniti QX80.

Кузов занизили і встановили 22-дюйймові колеса

До того ж, позашляховику доопрацюють підвіску та встановлять спортивні амортизатори, а кузов дещо занизять. Ціна Nissan Patrol Nismo перевищить 100 000 доларів.

Між іншим, на світовий ринок вийде аналог Tesla Model S від Nissan за $16 500 із запасом ходу понад 600 км.

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