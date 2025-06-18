Nissan представив потужний позашляховик для складного бездоріжжя (фото)

Новий Nissan Patrol 2025 отримав екстремальну версію Pro-4X. Позашляховик підготували до суворих умов експлуатації.

Related video

Позашляховий Nissan Patrol Pro-4X розширює лінійку моделей підвищеної прохідності японського бренду. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Nissan.

Новий Nissan Patrol у виконанні Pro-4X пізнається за особливою решіткою радіатора, масивним пластиковим обвісом та захистом днища. Також додали червоних акцентів, збільшили кліренс та встановили скошений знизу передній бампер (він збільшив кут в’їзду до 34°). З’явилися і 20-дюймові позашляхові шини.

Nissan Patrol отримав позашляхові обвіс та шини Фото: Nissan

Салон Nissan Patrol Pro-4X оздобили більш витривалими матеріалами. Шкіру розбавили помаранчевими швами і вставками.

Комплектація Nissan Patrol Pro-4X доволі багата – панорамний дах, два 14,3-дюймових дисплеї, електропривід, підігрів і вентиляція сидінь.

Важливо

Кардинальні зміни: презентовано новий Nissan Leaf 2026 (фото, відео)

Новий Nissan Patrol Pro-4X доступний лише з топовим 3,5-літровим V6 твін-турбо на 425 к. с. і 700 Н∙м. У парі з ним працює 9-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

У салоні змінили оздоблення Фото: Nissan

Позашляховик вже надійшов у продаж в ОАЕ. Ціна Nissan Patrol Pro-4X становить 362 900 дирхамів ($98 800)

Між іншим, новий Nissan Patrol невдовзі отримає заряджену спортивну версію.

Також Фокус писав, що в Києві помітили позашляховий варіант Subaru Forester.