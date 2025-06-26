Появится в Украине: Nissan Qashqai получил мощную версию с расходом 4,5 л/100 км (фото)

Кроссовер Nissan Qashqai 2025 получил улучшенную топовую версию e-Power. Гибрид стал мощнее и тише, а расход топлива составит 4,5 л на 100 километров.

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Новый Nissan Qashqai e-Power отличается более эффективной гибридной установкой. Ее подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Расход топлива снизился до 4,5 л/100 км Фото: Nissan

Принцип работы силовой установки e-Power не изменился по сравнению с прошлогодней моделью, которая побывала на тесте Фокуса. Главную роль в ней играет электромотор — именно он вращает колеса Nissan Qashqai. В обновленной модели его мощность выросла со 190 до 205 л. с. Динамические характеристики пока не раскрывают, однако известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 8 с.

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Бензиновый 1,5-литровый турбомотор, который выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию, также доработали. Он получил новую турбину, а его термическую эффективность увеличили до 42%. От переменной степени сжатия отказались.

Результат — снижение среднего расхода топлива до 4,5 л/100 км. Теперь бензобака хватает на 1200 км пробега. Уровень выбросов СО2 снизили со 116 до 102 г/км. Кроме того, в режиме генератора двигатель теперь работает на меньших оборотах, а потому тише.

Новый Nissan Qashqai e-Power появится в Украине до конца года Фото: Nissan

Новый Nissan Qashqai e-Power начнет поступать в продажу в Европе с сентября. В украинском представительстве Nissan Фокусу сообщили, что обновленный гибрид стоит ожидать на нашем рынке ближе к концу года.

Кстати, недавно дебютировал и самый мощный Nissan Patrol на 495 сил.

Также Фокус рассказывал о недорогом гибридном кроссовере Mitsubishi.