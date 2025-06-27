Маленький Prado: розкрито подробиці найдешевшого позашляховика Toyota (фото)

З’явилася свіжа інформація про новий Toyota Land Cruiser FJ. Дешевий рамний позашляховик вийде на ринок у 2026 році в бензиновій та дизельній версіях.

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Toyota Land Cruiser FJ не лише зовні нагадуватиме старшого брата Prado 250, але й запозичить у нього силові агрегати. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Позашляховик сягає 4,5 м завдовжки Фото: BestCarWeb

Як відомо, дизайн Toyota Land Cruiser FJ уже не є секретом, адже в інтернет потрапили патентні зображення позашляховика та фото його інтер'єру. Авто вирізняється класичним рубаним дизайном. У його основі лежить рамна платформа бюджетного пікапа Toyota Hilux Champ.

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Розміри Toyota Land Cruiser FJ:

довжина – 4500 мм;

ширина – 1830 мм;

висота – 1850 мм;

колісна база – 2750 мм;

кліренс – 210 мм;

маса – 1800 кг.

Позашляховик запропонують у бензиновій та дизельній версіях Фото: BestCarWeb

У салоні також переважають грані. Позашляховик отримав цифрову панель приладів та великий сенсорний дисплей.

Зазначається, що зі старту авто отримає двигуни від Toyota Land Cruiser Prado. 2,7-літрова бензинова четвірка на 166 к. с. працюватиме в парі з 6-ступінчастою автоматичною КПП, а 2,8-літровий 204-сильний турбодизель – із 8-ступінчастою.

У салоні встановлять два екрани Фото: BestCarWeb

Пізніше може з’явитися гібрид Toyota Land Cruiser FJ. Усі версії матимуть повний привід з міжосьовим диференціалом типу Torsen та знижувальною передачею. Авто зможе долати броди глибиною до 70 см. Орієнтовна стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе 30-33 тис. доларів.

Між іншим, нещодавно Toyota Land Cruiser Prado отримав оригінальну вантажну версію.

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