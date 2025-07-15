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Новий Mitsubishi Pajero Sport 2026 помітили під час тестів (фото)

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Новий Mitsubishi Pajero Sport проходить фінальні випробування | Фото: autoevolution.com

В інтернет потрапили фото Mitsubishi Pajero Sport наступного покоління. Рамний позашляховик проходить фінальні тести і невдовзі дебютує.

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Новий Mitsubishi Pajero Sport повинні презентувати в кінці 2025 або на початку 2026 року. Фото з тестів позашляховика опублікував сайт Autoevolution.

Випробування Mitsubishi Pajero Sport проходять в одній із країн південної Європи – це натякає, що модель продаватиметься і на європейському ринку.

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Передня частина витримана в стилістиці нового Mitsubishi L200
Фото: autoevolution.com

Прототип Mitsubishi Pajero Sport обклеїли камуфляжною плівкою, однак деталі його дизайну все ж можна розгледіти. Він стане більш кутастим, а передня частина із крупною решіткою радіатора та діодними фарами витримана в дусі спорідненого Mitsubishi L200, який нещодавно побував на тесті Фокусу.

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Саме в нового Mitsubishi L200 запозичать і посилену раму для Pajero Sport. За аналогією з побратимом у салоні покращать оздоблення та встановлять збільшений центральний дисплей.

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Дизайн став більш кутастим
Фото: autoevolution.com

Очікується, що новий Mitsubishi Pajero Sport 2026 отримає і потужніший 2,4-літровий турбодизель на 204 к. с. Звісно ж, він збереже нерозрізний задній міст, повний привід зі знижувальною передачею та блокування диференціалів.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили брутальний китайський позашляховик BYD потужністю понад 1000 сил.

Також Фокус розповідав про дешевий рамний позашляховик Toyota.