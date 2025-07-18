Зміна образу: тест-драйв нового кросовера Peugeot 3008

Новий Peugeot 3008 третьої генерації радикально змінив імідж. Фокус випробував оригінальний купе-кросовер у гібридному виконанні та оцінив його стиль, практичність та економічність.

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У сегменті кросоверів сегменту C-SUV на українському ринку поповнення — з'явився новий Peugeot 3008 третього покоління. Автомобіль, який зазнав кардинальних перетворень і став одним із найоригінальніших у своєму класі, побував на тесті Фокусу.

Безрамкова решітка радіатора зробила "лице" 3008 виразнішим Фото: Тарас Брязгунов

Не впізнати – дизайн Peugeot 3008

Новий Peugeot 3008 кардинально змінився – тепер це стильний купе-кросовер зі стрімкішим силуетом. Вигнутий дах, висока віконна лінія та припіднята загострена "корма" додають силуету динамічності та привертають більше уваги до авто.

Peugeot 3008 перетворився на купе-кросовер Фото: Тарас Брязгунов

Змінилася і передня частина Peugeot 3008 – решітка радіатора тепер безрамкова, а фари прикрашені стильними ходовими вогнями, які нагадують сліди від пазурів лева. Ззаду привертають увагу тоненькі ліхтарі та незвичний спойлер із двома "вушками".

Примітно, що всі Peugeot 3008 в Україні комплектуються 19-дюймовими дисками. Версія GT пізнається за матричною оптикою двоколірним забарвленням із чорним дахом.

Кросовер Peugeot 3008 третього покоління збудований на новій платформі STLA Medium та більший за попередника.

Задня частина кросовера дещо припіднята Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Peugeot 3008 2025:

довжина – 4542 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1641 мм;

колісна база – 2739 мм.

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Салон Peugeot 3008

Усередині новий Peugeot 3008 став значно сучаснішим, але зберігає знайоме компонування i-Cockpit із компактним кермом та високо розташованим цифровим щитком приладів. Утім, тепер дисплей об’єднали в один блок із тачскріном мультимедіа – утворився вигнутий 21-дюймовий екран.

У салоні збережено компонування i-Cockpit із компактним кермом і високо розташованими приладами Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, ж приладову панель можна підлаштувати під себе та змінити її графіку. Виводиться на екран і карта навігації.

Мультимедійна система Peugeot 3008 працює швидко і без лагів. Бездротове підключення телефону (через Android Auto чи Apple CarPlay) працює стабільно.

Замість важеля КПП з’явився компактний джойстик, знайомий за іншими моделями Peugeot, проте розташований він у незвичному місця – праворуч від керма.

На панель приладів можна вивести карту навігації Фото: Тарас Брязгунов На центральній панелі встановили програмовані кнопки i-Toggles Фото: Тарас Брязгунов

Ще одна новація – знайомі за Peugeot 408 програмовані сенсорні кнопки i-Toggles на центральні панелі, яким можна призначити різноманітні функції. Передні сидіння розділені високою і вузькою консоллю, на якій розташували низку перемикачів і яка створює ефект кокона.

До речі, між кріслами тепер одразу два відсіки для дрібних речей (один із них – із USB-портами). Крім того, є доволі місткий бардачок та невелике відділення ліворуч від керма.

Матеріали оздоблення стали якіснішими, аніж у попередника, а жорсткого пластику стало менше. У версії GT поєднуються алькантара та приємне на дотик сукно. Також варто відзначити цікаве атмосферне підсвічування.

Посадка у Peugeot 3008 відносно невисока, як для кросовера. Кермо має широкий діапазон регулювань і мені не перекриває панель приладів, хоча у рослих водіїв із цим можуть бути питання, тому варто "приміряти" авто під себе.

Передні сидіння зручні і мають регульовану бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов Ззаду стало менше місця над головою Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння Peugeot 3008 сертифіковані в німецькому незалежному центрі з ергономіки AGR: вони дійсно зручні і після дальньої поїздки спина не болить. У версії GT крісла оснащені електроприводом, причому можна відрегулювати навіть бокову підтримку. Також є підігрів (як сидінь, так і керма) та функція масажу з кількома режимами.

Через при підняту "корму" та зменшене скло огляд назад обмежений, проте у всіх Peugeot 3008 2025 є камера заднього виду з доволі якісною картинкою. Також варто зазначити, що кросовер чомусь не має заднього двірника, а скло в дощ помітно забруднюється.

Об'єм багажника Peugeot 3008 становить 520 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1488-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою сховано запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Пересядемо назад. Місця для ніг тут більш ніж достатньо, проте запас над головою в купе-кросовері зменшився. Зі зростом 176 см я ззаду поміщаюся, а от вищим пасажирам буде тіснувато. Звісно ж, є і підлокітник із підсклянниками, і дефлектори обдуву, і USB-порти, а у варіанті GT – ще й підігрів.

Об’єм багажника Peugeot 3008 залишився на попередньому рівні: 520 л у звичайному стані та 1488 л – зі складеними задніми кріслами. У топовій версії GT двері багажника мають електропривід із сенсором відкривання. Підлога у відсіку дворівнева, а під нею схована запаска-докатка.

По-багатому – комплектація Peugeot 3008

Новий Peugeot 3008 в Україні не пропонують у "порожніх" комплектаціях. Уже базовий варіант Allure отримав безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, парктронік, камеру, непогану аудіосистему, датчики дощу та світла.

Бардачок Peugeot 3008 доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Peugeot 3008 має одразу два вісіки в центральній консолі Фото: Тарас Брязгунов Переднє відділення ховає USB-порти Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння оснащені підігрівом Фото: Тарас Брязгунов

Варіант GT додає електроприводи, адаптивний круїз-контроль та навігацію, яка може показувати затори в режимі реального часу. Усі Peugeot 3008 2025 отримали системи автоматичного гальмування, утримання у смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

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Не швидкий, але дуже економічний

Наразі новий Peugeot 3008 в Україні доступний у двох модифікаціях – із 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою на 180 к. с. та в 136-сильному гібридному виконанні з 1,2-літровим турбомотором та 48-вольтною "м’якою" установкою. Пізніше повинен з'явитися електромобіль e-3008. А де ж популярні дизелі Peugeot? Через суворі еконорми від них довелося відмовитися.

1,2-літрового турбомотора з гібридною установкою кросоверу загалом вистачає Фото: Тарас Брязгунов

Фокусу був наданий наданий на тест Peugeot 3008 у гібридному виконанні. На перший погляд, 136 сил – не так уже й багато для доволі крупного авто, проте у місті цього достатньо. Бензиновий двигун досить бадьорий і для свого об’єму має непоганий крутний момент – 230 Н∙м при 1750 об/хв. До того ж, гібридна установка на короткий час додає 21 к. с. та 51 Н∙м.

Ураганної динаміки від кросовера чекати не варто, але 10,2 с до сотні – прийнятний результат. Після 100 км/год розгін дещо сповільнюється і, приміром, для обгону на трасі потрібно сильніше надавити на газ. Утім, турбомотор розкручується доволі швидко.

Трициліндровий двигун не найтихіший – його чути постійно, а на високих обертах він стає гучним. Проте його звук доволі приємний і особисто мене не втомив у дальній поїздці. Вібраціями він не відзначається та й 6-ступінчастий робот працює доволі плавно.

Гібрид Peugeot 3008 порадує невеликим "апетитом" Фото: Тарас Брязгунов

Чим дійсно порадує гібрид Peugeot 3008, так це своїм невеликим "апетитом". Заявлена витрата пального – 5,4-6,3 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту над вдалося добитися 6,6-6,8 л/100 км у місті та 6 л на 100 км на трасі.

Керованість Peugeot 3008

Новий Peugeot 3008 залишається достатньо маневреним. Його кермо добре лягає в руки, легке, але досить різке (особливо це відчутно на великих швидкостей), хоча інформативності від нього хотілося б більше.

Підвіска кросовера більш пружна, аніж у попередника, та й 19-дюймова гума має низький профіль. Утім, надто жорстким новий Peugeot 3008 не назвеш – по-справжньому дають про себе знати лише серйозні вибоїни. Зате і крениться автомобіль мало.

Їзда в Peugeot 3008 доволі пружна Фото: Тарас Брязгунов

Шумоізоляція днища непогана, тому більшість нерівностей поглинається тихо. На трасі ж у салоні дуже тихо приблизно до 110 км/год, коли починає з’являтися шум шин. Після 120 км/год додаються аеродинамічні шуми, але доволі незначні, а також іноді відчувається боковий вітер.

Ціна Peugeot 3008

Ціноутворення на новий Peugeot 3008 в Україні – досить нестандартне, адже бензинова та гібридна версії у виконанні GT коштують однаково – 1 534 900 гривень. Тому при виборі варто визначитися, що потрібніше – економія чи потужність. Базовий ж варіант Allure коштує від 1 326 300 гривень.

Фари Peugeot 3008 доповнені "іклами" ходових вогнів Фото: Тарас Брязгунов Стильний вигляд мають ліхтарі Peugeot 3008 Фото: Тарас Брязгунов На даху встановлено спойлер з виступаючими "вушками" Фото: Тарас Брязгунов Усі Peugeot 3008 в Україні отримали 19-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Peugeot 3008 змінив образ та піднявся на сходинку вище — тепер компактніша це значно доступніша альтернатива моделям на кшталт BMW X6. Кросовер став більш стильним зовні та сучаснішим і якіснішим усередині. У лінійці моделі, на жаль, більше немає популярних дизелів, але на зміну їм прийшов не менш економічний гібрид.

Новий Peugeot 2008 суттєво змінився порівняно з попередником Фото: Тарас Брязгунов Кросовер більший за модель минулого покоління Фото: Тарас Брязгунов Силует нового Peugeot 3008 стрімкіший Peugeot 3008 переїхав на нову платформу STLA Medium

Плюси Peugeot 3008:

зручні сидіння;

багате оснащення;

мала витрата пального.

Мінуси Peugeot 3008:

менше місця над головою ззаду;

дещо жорсткувата їзда.

Технічні характеристики Peugeot 3008

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 1199 Потужність двигуна, к. с./об/хв 136/5000+21 Обертальний момент, Нм/об/хв 230/1750 + 51 Коробка передач 6-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Середня витрата пального, л/100 км 5,4-6,3 Макс. швидкість, км/год 201 Розгін 0–100 км/год, с 10,2 Об'єм паливного баку, л 55

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