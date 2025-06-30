Тест-драйв нового Opel Mokka: ставка на стиль і емоції

Кросовер Opel Mokka пройшов оновлення і з'явився в Україні. Фокус випробував компактну модель і визначив, як вона змінилася.

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Компактні кросовери поступово витісняють з ринку міські хетчбеки. Вони також маневрені та економічні, проте практичніші. Далеко не всі міські кросовери є стриманими на вигляд утилітарними авто: серед них чимало яскравих моделей — таких, як Opel Mokka. Компактний кросовер пройшов модернізацію і Фокус познайомився з оновленою моделлю

Новий Opel Mokka пізнається, передусім, за зміненими фарами та переднім бампером Фото: Тарас Брязгунов

Яскравий і молодіжний – дизайн Opel Mokka

Новий Opel Mokka не надто змінився зовні, адже його оригінальний молодіжний дизайн залишається актуальним. У новому бірюзовому кольорі авто привертає до себе погляди.

Opel Mokka вирізняється атлетичним дизайном із короткими звисами кузова та високою вигнутою віконною лінією. Передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor із чорною вставкою на місці традиційної решітки радіатора. Заднє скло прикрито спойлером, а розширені "плечі" крил підкреслені продовгуватими ліхтарями.

У новому бірюзовому кольорі кросовер привертає до себе увагу Фото: Тарас Брязгунов

Оновлений Opel Mokka можна пізнати, передусім, завдяки новим бамперам та зміненому дизайну оптики. Крім того, він отримав 18-дюймові диски, а хромований декор замінили чорним. До того ж, з’явилися оновлені логотипи Opel.

Компактний кросовер Opel Mokka належить до сегменту B-SUV та є побратимом Peugeot 2008, Jeep Avenger і DS3, адже всі ці моделі збудовані на платформі СМР.

Заднє скло прикрито спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Opel Mokka 2025:

довжина – 4150 мм;

ширина – 1787 мм;

висота – 1535 мм;

колісна база – 2557 мм.

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Як змінився салон Opel Mokka

Перше, що впадає в очі у салоні Opel Mokka 2025 – нове кермо зі скошеним знизу ободом. Матеріали внутрішнього оздоблення дещо покращені, хоча і жорсткого пластику усередині все ж вистачає. Сидіння обшиті тканиною та екошкірою, а педалі прикрашені металевими накладками.

У салоні встановили нове кермо Фото: Тарас Брязгунов

У всіх Opel Mokka в Україні на передній панелі встановлено два 10-дюймових дисплеї. У цифровому щитку приладів змінено графіку, а мультимедійна система повністю нова. Вона працює доволі швидко, а ще підтримує бездротові Android Auto та Apple CarPlay.

У салоні стало менше кнопок, проте важливо, що перемикачі клімату залишилися і управління ним не перенесли повністю в мультимедійну систему. Дещо змінилася і центральна консоль, але мініатюрний джойстик КПП залишився.

Цифровому щитку приладів змінили графіку Фото: Тарас Брязгунов

Відсіків для дрібних речей вистачає, хоча не всі вони місткі. Бардачок, приміром, дуже глибокий, а от бокс у підлокітнику дуже невеликий. Ніша в центральній консолі доповнена бездротовою зарядкою для смартфонів.

Наскільки просторий кросовер Opel Mokka

Діапазон регулювання кермової колонки та крісла водія достатній, аби підібрати зручне положення за кермом. Передні сидіння зручні та пружні, хоча більше бокової підтримки їм не завадило б. Вони обігріваються, як і кермо.

Передні сидіння та кермо оснащені підігрівом у всіх Opel Mokka в Україні Фото: Тарас Брязгунов Рослим людям ззаду не вистачатиме місця над головою Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Opel Mokka досить низька, за мірками кросоверів. Через це (а також високу віконну лінію) дещо страждає огляд назад, хоча загалом до габаритів компактного кросовера звикнути неважко.

На другом ряду обмежений простір над головою – за стильну лінію даху доводиться розплачуватися. Утім, мені при зрості 176 см тісно не було, та й для ніг місця вистачало. Opel Mokka – не надто широкий, тому ззаду комфортніше двом. Підлокітника чи дефлекторів обдуву для задніх пасажирів немає, але є USB-порти.

Об'єм багажника Opel Mokka становить 350 л Підлога у відсіку дворівнева Зі складеними задніми кріслами виходить 1105-літровий відсік Під підлогою схована запаска-докатка

Багажник Opel Mokka – не найбільший у класі, але й не те щоб маленький: 350 л у звичайному стані та 1105 л – зі складеними задніми кріслами. Підлога всередині дворівнева, а під нею ховається запаска-докатка.

Комплектація Opel Mokka

Поки що новий Opel Mokka в Україні доступний тільки в одній версії GS із діодними фарами, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, парктроніком, підігрівами, датчиками світла та дощу. Також встановлено системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія. Серед опцій є безключовий доступ, 18-дюймові диски та навіть функція масажу.

Кросовер оснащений мініатюрним важелем КПП Бокс у підлокітнику Opel Mokka невеликий Бардачок глибокий і місткий Для задніх пасажирів є USB-порти

Економічний, але подає голос — двигун Opel Mokka

Капот кросовера має газові амортизатори, що є рідкістю в цьому класі. Двигун в Opel Mokka наразі також лише один – 1,2-літровий трициліндровий турбомотор потужністю 130 к. с. Легкому (1295 кг) кросоверу його, в принципі вистачає.

Мотор доволі бадьорий (особливо у спортивному режимі) і непогано розкручується, хоча й стає шумним при цьому. Тяги в середньому діапазоні обертів достатньо, адже максимальні 230 Н∙м крутного моменту доступні з 1750 об/хв.

1,2-літровий турбомотор економічний і жвавий Фото: Тарас Брязгунов

Динаміка досить непогана – 9,2 с до 100 км/год та максимальні 196 км/год. 8-ступінчастий автомат Aisin непогано налаштований, тому не лише плавно працює, але й не "гальмує", тому, приміром, обгін на трасі здійснюється легко.

Кросовер Opel Mokka не має новомодної електрифікації, але все одно економічний. Паспортна витрата пального складає 7,4 л/100 км в міському циклі та 5,3 л на 100 км – за містом. Під час тесту в нас вийшло 7,8 л/100 км у місті із заторами, але за акуратної їзди в економічному режимі можна добитися витрати 6,3-6,5 л на 100 км.

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Керованість Opel Mokka

Кросовер Opel Mokka має збалансовану ходову і непогано маневрує у міських умовах. Його кермо досить точне, хоча залегке і не надто інформативне.

Із 18-дюймовими колесами їзда в Mokka дещо жорсткувата Фото: Тарас Брязгунов

Із опційними 18-дюймовими дисками їзда доволі пружна і нерівності доріг більш відчутні, причому як правило дають про себе знати саме дрібні вибоїни. Більші ями, навпаки, поглинаються краще.

Як на мене, для такого компактного автомобіля все ж краще обрати менші 17-дюймові колеса, які є стандартними у варіанті GS. Зате невисокий кросовер не дуже крениться в поворотах.

Кросовер непогано маневрує в місцьких умовах Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, 18-дюймова гума трохи шумна і дає про себе знати на 100 км/год. Хоча загалом новий Opel Mokka тихий і, приміром, аеродинамічні шуми до 110 км/год взагалі не турбують.

Ціна Opel Mokka

Новий Opel Mokka в Україні коштує 1 081 400 гривень. Це відносно невисока ціна за стильний кросовер із непоганим оснащенням. За мірками сегменту B-SUV модель є недорогою.

Діодна оптика входить у стандартну комплектацію доступного кросовера Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Opel Mokka — доступний кросовер із оригінальним виразним дизайном, багатою комплектацією та економічним турбомотором. Це типовий міський житель — компактний та маневрений. Його дизайн, як і раніше, стильний та привабливий, одначе сімейним автомобілістам усе ж варто звернути увагу на просторіші моделі — такі, як споріднений Peugeot 2008.

Плюси Opel Mokka:

досить багате оснащення при невисокій ціні;

економічний двигун.

Мінуси Opel Mokka:

тіснуватий задній ряд;

дещо жорсткувата їзда з 18-дюймовими дисками.

Технічні характеристики Opel Mokka 2025

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 1199 Потужність двигуна, к. с./об/хв 130/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 230/1750 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід передній Споживання пального, місто-траса 7,4-5,3 л/100 км Макс. швидкість, км/год 196 Розгін 0–100 км/год, с 9,2 Об'єм паливного баку, л 44

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