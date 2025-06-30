Тест-драйв нового Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции
Кроссовер Opel Mokka прошел обновление и появился в Украине. Фокус испытал компактную модель и определил, как она изменилась.
Компактные кроссоверы постепенно вытесняют с рынка городские хэтчбеки. Они также маневренны и экономичны, однако более практичны. Далеко не все городские кроссоверы являются сдержанными на вид утилитарными авто: среди них немало ярких моделей — таких, как Opel Mokka. Компактный кроссовер прошел модернизацию и Фокус познакомился с обновленной моделью
Яркий и молодежный — дизайн Opel Mokka
Новый Opel Mokka не слишком изменился внешне, ведь его оригинальный молодежный дизайн остается актуальным. В новом бирюзовом цвете авто привлекает к себе взгляды.
Opel Mokka отличается атлетическим дизайном с короткими свесами кузова и высокой изогнутой оконной линией. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor с черной вставкой на месте традиционной решетки радиатора. Заднее стекло прикрыто спойлером, а расширенные "плечи" крыльев подчеркнуты продолговатыми фонарями.
Обновленный Opel Mokka можно узнать, прежде всего, благодаря новым бамперам и измененному дизайну оптики. Кроме того, он получил 18-дюймовые диски, а хромированный декор заменили черным. К тому же, появились обновленные логотипы Opel.
Компактный кроссовер Opel Mokka относится к сегменту B-SUV и является собратом Peugeot 2008, Jeep Avenger и DS3, ведь все эти модели построены на платформе СМР.
Размеры Opel Mokka 2025:
- длина — 4150 мм;
- ширина — 1787 мм;
- высота — 1535 мм;
- колесная база — 2557 мм.
Как изменился салон Opel Mokka
Первое, что бросается в глаза в салоне Opel Mokka 2025 — новый руль со скошенным снизу ободом. Материалы внутренней отделки несколько улучшены, хотя и жесткого пластика внутри все же хватает. Сиденья обшиты тканью и экокожей, а педали украшены металлическими накладками.
Во всех Opel Mokka в Украине на передней панели установлены два 10-дюймовых дисплея. В цифровом щитке приборов изменена графика, а мультимедийная система полностью новая. Она работает довольно быстро, а еще поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.
В салоне стало меньше кнопок, однако важно, что переключатели климата остались и управление им не перенесли полностью в мультимедийную систему. Несколько изменилась и центральная консоль, но миниатюрный джойстик КПП остался.
Отсеков для мелких вещей хватает, хотя не все они вместительны. Бардачок, к примеру, очень глубокий, а вот бокс в подлокотнике очень небольшой. Ниша в центральной консоли дополнена беспроводной зарядкой для смартфонов.
Насколько просторен кроссовер Opel Mokka
Диапазон регулировки рулевой колонки и кресла водителя достаточен, чтобы подобрать удобное положение за рулем. Передние сиденья удобные и упругие, хотя больше боковой поддержки им не помешало бы. Они обогреваются, как и руль.
Посадка в Opel Mokka довольно низкая, по меркам кроссоверов. Из-за этого (а также высокой оконной линии) несколько страдает обзор назад, хотя в целом к габаритам компактного кроссовера привыкнуть нетрудно.
На втором ряду ограниченное пространство над головой — за стильную линию крыши приходится расплачиваться. Впрочем, мне при росте 176 см тесно не было, да и для ног места хватало. Opel Mokka — не слишком широкий, поэтому сзади комфортнее двоим. Подлокотника или дефлекторов обдува для задних пассажиров нет, но есть USB-порты.
Багажник Opel Mokka — не самый большой в классе, но и не то чтобы маленький: 350 л в обычном состоянии и 1105 л — со сложенными задними креслами. Пол внутри двухуровневый, а под ним прячется запаска-докатка.
Комплектация Opel Mokka
Пока что новый Opel Mokka в Украине доступен только в одной версии GS с диодными фарами, климат-контролем, круиз-контролем, камерой, парктроником, подогревами, датчиками света и дождя. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и усталости водителя. Среди опций есть бесключевой доступ, 18-дюймовые диски и даже функция массажа.
Экономичный, но подает голос — двигатель Opel Mokka
Капот кроссовера имеет газовые амортизаторы, что является редкостью в этом классе. Двигатель у Opel Mokka пока также всего один — 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 130 л.с. Легкому (1295 кг) кроссоверу его, в принципе, хватает.
Мотор довольно бодрый (особенно в спортивном режиме) и неплохо раскручивается, хотя и становится шумным при этом. Тяги в среднем диапазоне оборотов достаточно, ведь максимальные 230 Н∙м крутящего момента доступны с 1750 об/мин.
Динамика довольно неплохая — 9,2 с до 100 км/ч и максимальные 196 км/ч. 8-ступенчатый автомат Aisin неплохо настроен, поэтому не только плавно работает, но и не "тормозит", поэтому, к примеру, обгон на трассе осуществляется легко.
Кроссовер Opel Mokka не имеет новомодной электрификации, но все равно экономичен. Паспортный расход топлива составляет 7,4 л/100 км в городском цикле и 5,3 л на 100 км — за городом. Во время теста у нас получилось 7,8 л/100 км в городе с пробками, но при аккуратной езде в экономичном режиме можно добиться расхода 6,3-6,5 л на 100 км.Важно
Управляемость Opel Mokka
Кроссовер Opel Mokka имеет сбалансированную ходовую и неплохо маневрирует в городских условиях. Его руль достаточно точный, хотя слишком легкий и не очень информативный.
С опциональными 18-дюймовыми дисками езда довольно упругая и неровности дорог более ощутимы, причем как правило дают о себе знать именно мелкие выбоины. Более крупные ямы, наоборот, поглощаются лучше.
Как по мне, для такого компактного автомобиля все же лучше выбрать меньшие 17-дюймовые колеса, которые являются стандартными в варианте GS. Зато невысокий кроссовер не очень кренится в поворотах.
К тому же, 18-дюймовая резина немного шумная и дает о себе знать на 100 км/ч. Хотя в целом новый Opel Mokka тихий и, к примеру, аэродинамические шумы до 110 км/ч вообще не беспокоят.
Цена Opel Mokka
Новый Opel Mokka в Украине стоит 1 081 400 гривен. Это относительно невысокая цена за стильный кроссовер с неплохим оснащением. По меркам сегмента B-SUV модель является недорогой.
Вердикт Фокусу
Opel Mokka — доступный кроссовер с оригинальным выразительным дизайном, богатой комплектацией и экономичным турбомотором. Это типичный городской житель — компактный и маневренный. Его дизайн по-прежнему стильный и привлекательный, однако семейным автомобилистам все же стоит обратить внимание на более просторные модели — такие, как родственный Peugeot 2008.
Плюсы Opel Mokka:
- достаточно богатое оснащение при невысокой цене;
- экономичный двигатель.
Минусы Opel Mokka:
- тесноватый задний ряд;
- жестковатая езда с 18-дюймовыми дисками.
Технические характеристики Opel Mokka 2025
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|1199
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|130/5500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|230/1750
|Коробка передач
|8-ст. автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса
|7,4-5,3 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|196
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,2
|Объем топливного бака, л
|44