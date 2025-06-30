Тест-драйв нового Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции

Кроссовер Opel Mokka прошел обновление и появился в Украине. Фокус испытал компактную модель и определил, как она изменилась.

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Компактные кроссоверы постепенно вытесняют с рынка городские хэтчбеки. Они также маневренны и экономичны, однако более практичны. Далеко не все городские кроссоверы являются сдержанными на вид утилитарными авто: среди них немало ярких моделей — таких, как Opel Mokka. Компактный кроссовер прошел модернизацию и Фокус познакомился с обновленной моделью

Новый Opel Mokka узнается, прежде всего, по измененным фарам и переднему бамперу Фото: Тарас Брязгунов

Яркий и молодежный — дизайн Opel Mokka

Новый Opel Mokka не слишком изменился внешне, ведь его оригинальный молодежный дизайн остается актуальным. В новом бирюзовом цвете авто привлекает к себе взгляды.

Opel Mokka отличается атлетическим дизайном с короткими свесами кузова и высокой изогнутой оконной линией. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor с черной вставкой на месте традиционной решетки радиатора. Заднее стекло прикрыто спойлером, а расширенные "плечи" крыльев подчеркнуты продолговатыми фонарями.

В новом бирюзовом цвете кроссовер привлекает к себе внимание Фото: Тарас Брязгунов

Обновленный Opel Mokka можно узнать, прежде всего, благодаря новым бамперам и измененному дизайну оптики. Кроме того, он получил 18-дюймовые диски, а хромированный декор заменили черным. К тому же, появились обновленные логотипы Opel.

Компактный кроссовер Opel Mokka относится к сегменту B-SUV и является собратом Peugeot 2008, Jeep Avenger и DS3, ведь все эти модели построены на платформе СМР.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Opel Mokka 2025:

длина — 4150 мм;

ширина — 1787 мм;

высота — 1535 мм;

колесная база — 2557 мм.

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Как изменился салон Opel Mokka

Первое, что бросается в глаза в салоне Opel Mokka 2025 — новый руль со скошенным снизу ободом. Материалы внутренней отделки несколько улучшены, хотя и жесткого пластика внутри все же хватает. Сиденья обшиты тканью и экокожей, а педали украшены металлическими накладками.

В салоне установили новый руль Фото: Тарас Брязгунов

Во всех Opel Mokka в Украине на передней панели установлены два 10-дюймовых дисплея. В цифровом щитке приборов изменена графика, а мультимедийная система полностью новая. Она работает довольно быстро, а еще поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

В салоне стало меньше кнопок, однако важно, что переключатели климата остались и управление им не перенесли полностью в мультимедийную систему. Несколько изменилась и центральная консоль, но миниатюрный джойстик КПП остался.

Цифровому щитку приборов изменили графику Фото: Тарас Брязгунов

Отсеков для мелких вещей хватает, хотя не все они вместительны. Бардачок, к примеру, очень глубокий, а вот бокс в подлокотнике очень небольшой. Ниша в центральной консоли дополнена беспроводной зарядкой для смартфонов.

Насколько просторен кроссовер Opel Mokka

Диапазон регулировки рулевой колонки и кресла водителя достаточен, чтобы подобрать удобное положение за рулем. Передние сиденья удобные и упругие, хотя больше боковой поддержки им не помешало бы. Они обогреваются, как и руль.

Передние сиденья и руль оснащены подогревом во всех Opel Mokka в Украине Фото: Тарас Брязгунов Рослым людям сзади не будет хватать места над головой Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в Opel Mokka довольно низкая, по меркам кроссоверов. Из-за этого (а также высокой оконной линии) несколько страдает обзор назад, хотя в целом к габаритам компактного кроссовера привыкнуть нетрудно.

На втором ряду ограниченное пространство над головой — за стильную линию крыши приходится расплачиваться. Впрочем, мне при росте 176 см тесно не было, да и для ног места хватало. Opel Mokka — не слишком широкий, поэтому сзади комфортнее двоим. Подлокотника или дефлекторов обдува для задних пассажиров нет, но есть USB-порты.

Объем багажника Opel Mokka составляет 350 л Пол в отсеке двухуровневый Со сложенными задними креслами получается 1105-литровый отсек Под полом спрятана запаска-докатка

Багажник Opel Mokka — не самый большой в классе, но и не то чтобы маленький: 350 л в обычном состоянии и 1105 л — со сложенными задними креслами. Пол внутри двухуровневый, а под ним прячется запаска-докатка.

Комплектация Opel Mokka

Пока что новый Opel Mokka в Украине доступен только в одной версии GS с диодными фарами, климат-контролем, круиз-контролем, камерой, парктроником, подогревами, датчиками света и дождя. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и усталости водителя. Среди опций есть бесключевой доступ, 18-дюймовые диски и даже функция массажа.

Кроссовер оснащен миниатюрным рычагом КПП Бокс в подлокотнике Opel Mokka небольшой Бардачок глубокий и вместительный Для задних пассажиров есть USB-порты для задних пассажиров

Экономичный, но подает голос — двигатель Opel Mokka

Капот кроссовера имеет газовые амортизаторы, что является редкостью в этом классе. Двигатель у Opel Mokka пока также всего один — 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 130 л.с. Легкому (1295 кг) кроссоверу его, в принципе, хватает.

Мотор довольно бодрый (особенно в спортивном режиме) и неплохо раскручивается, хотя и становится шумным при этом. Тяги в среднем диапазоне оборотов достаточно, ведь максимальные 230 Н∙м крутящего момента доступны с 1750 об/мин.

1,2-литровый турбомотор экономичный и резвый Фото: Тарас Брязгунов

Динамика довольно неплохая — 9,2 с до 100 км/ч и максимальные 196 км/ч. 8-ступенчатый автомат Aisin неплохо настроен, поэтому не только плавно работает, но и не "тормозит", поэтому, к примеру, обгон на трассе осуществляется легко.

Кроссовер Opel Mokka не имеет новомодной электрификации, но все равно экономичен. Паспортный расход топлива составляет 7,4 л/100 км в городском цикле и 5,3 л на 100 км — за городом. Во время теста у нас получилось 7,8 л/100 км в городе с пробками, но при аккуратной езде в экономичном режиме можно добиться расхода 6,3-6,5 л на 100 км.

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Управляемость Opel Mokka

Кроссовер Opel Mokka имеет сбалансированную ходовую и неплохо маневрирует в городских условиях. Его руль достаточно точный, хотя слишком легкий и не очень информативный.

С 18-дюймовыми колесами езда в Mokka несколько жестковата Фото: Тарас Брязгунов

С опциональными 18-дюймовыми дисками езда довольно упругая и неровности дорог более ощутимы, причем как правило дают о себе знать именно мелкие выбоины. Более крупные ямы, наоборот, поглощаются лучше.

Как по мне, для такого компактного автомобиля все же лучше выбрать меньшие 17-дюймовые колеса, которые являются стандартными в варианте GS. Зато невысокий кроссовер не очень кренится в поворотах.

Кросовер неплохо маневрирует в городских условиях Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, 18-дюймовая резина немного шумная и дает о себе знать на 100 км/ч. Хотя в целом новый Opel Mokka тихий и, к примеру, аэродинамические шумы до 110 км/ч вообще не беспокоят.

Цена Opel Mokka

Новый Opel Mokka в Украине стоит 1 081 400 гривен. Это относительно невысокая цена за стильный кроссовер с неплохим оснащением. По меркам сегмента B-SUV модель является недорогой.

Диодная оптика входит в стандартную комплектацию доступного кроссовера Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Opel Mokka — доступный кроссовер с оригинальным выразительным дизайном, богатой комплектацией и экономичным турбомотором. Это типичный городской житель — компактный и маневренный. Его дизайн по-прежнему стильный и привлекательный, однако семейным автомобилистам все же стоит обратить внимание на более просторные модели — такие, как родственный Peugeot 2008.

Плюсы Opel Mokka:

достаточно богатое оснащение при невысокой цене;

экономичный двигатель.

Минусы Opel Mokka:

тесноватый задний ряд;

жестковатая езда с 18-дюймовыми дисками.

Технические характеристики Opel Mokka 2025

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 1199 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 130/5500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 230/1750 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод передний Расход топлива, город-трасса 7,4-5,3 л/100 км Макс. скорость, км/ч 196 Разгон 0–100 км/ч, с 9,2 Объем топливного бака, л 44

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