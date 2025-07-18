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Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

Смена образа: тест-драйв нового кроссовера Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 2025 года
Новый Peugeot 3008 кардинально изменил образ | Фото: Тарас Брязгунов

Новый Peugeot 3008 третьей генерации радикально изменил имидж. Фокус испытал оригинальный купе-кроссовер в гибридном исполнении и оценил его стиль, практичность и экономичность.

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В сегменте кроссоверов сегмента C-SUV на украинском рынке пополнение — появился новый Peugeot 3008 третьего поколения. Автомобиль, который претерпел кардинальные преобразования и стал одним из самых оригинальных в своем классе, побывал на тесте Фокуса.

Новый кроссовер Peugeot 3008
Безрамочная решетка радиатора сделала "лицо" 3008 более выразительным
Фото: Тарас Брязгунов

Не узнать — дизайн Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 кардинально изменился — теперь это стильный купе-кроссовер с более стремительным силуэтом. Изогнутая крыша, высокая оконная линия и приподнятая заостренная "корма" добавляют силуэту динамичности и привлекают больше внимания к авто.

Купе-кроссовер Peugeot 3008
Peugeot 3008 превратился в купе-кроссовер
Фото: Тарас Брязгунов

Изменилась и передняя часть Peugeot 3008 — решетка радиатора теперь безрамочная, а фары украшены стильными ходовыми огнями, которые напоминают следы от когтей льва. Сзади привлекают внимание тоненькие фонари и необычный спойлер с двумя "ушками".

Примечательно, что все Peugeot 3008 в Украине комплектуются 19-дюймовыми дисками. Версия GT узнается по матричной оптике и двухцветной окраске с черной крышей.

Кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения построен на новой платформе STLA Medium и крупнее предшественника.

Новый пежо 3008 в Украине
Задняя часть кроссовера несколько приподнята
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Peugeot 3008 2025:

  • длина — 4542 мм;
  • ширина — 1895 мм;
  • высота — 1641 мм;
  • колесная база — 2739 мм.
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Салон Peugeot 3008

Внутри новый Peugeot 3008 стал значительно современнее, но сохраняет знакомую компоновку i-Cockpit с компактным рулем и высоко расположенным цифровым щитком приборов. Впрочем, теперь дисплей объединили в один блок с тачскрином мультимедиа — образовался изогнутый 21-дюймовый экран.

салон Peugeot 3008 2025 года
В салоне сохранена компоновка i-Cockpit с компактным рулем и высоко расположенными приборами
Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, же приборную панель можно подстроить под себя и изменить ее графику. Выводится на экран и карта навигации.

Мультимедийная система Peugeot 3008 работает быстро и без лагов. Беспроводное подключение телефона (через Android Auto или Apple CarPlay) работает стабильно.

Вместо рычага КПП появился компактный джойстик, знакомый по другим моделям Peugeot, однако расположен он в непривычном места — справа от руля.

Панель приборов пежо 3008
На панель приборов можно вывести карту навигации
Фото: Тарас Брязгунов
Сенсорные кнопки пежо 3008
На центральной панели установили программируемые кнопки i-Toggles
Фото: Тарас Брязгунов

Еще одна новация — знакомые по Peugeot 408 программируемые сенсорные кнопки i-Toggles на центральной панели, которым можно назначить разнообразные функции. Передние сиденья разделены высокой и узкой консолью, на которой расположили ряд переключателей и которая создает эффект кокона.

Кстати, между креслами теперь сразу два отсека для мелких вещей (один из них — с USB-портами). Кроме того, есть довольно вместительный бардачок и небольшое отделение слева от руля.

Материалы отделки стали качественнее, чем у предшественника, а жесткого пластика стало меньше. В версии GT сочетаются алькантара и приятное на ощупь сукно. Также стоит отметить интересную атмосферную подсветку.

Насколько просторен новый Peugeot 3008

Посадка у Peugeot 3008 относительно невысокая, как для кроссовера. Руль имеет широкий диапазон регулировок и мне не перекрывает панель приборов, хотя у рослых водителей с этим могут быть вопросы, поэтому стоит "примерить" авто под себя.

Передние сиденья Peugeot 3008 передние сиденья
Передние сиденья удобны и имеют регулируемую боковую поддержку
Фото: Тарас Брязгунов
Задний ряд Peugeot 3008 сзади
Сзади стало меньше места над головой
Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Peugeot 3008 сертифицированы в немецком независимом центре по эргономике AGR: они действительно удобны и после дальней поездки спина не болит. В версии GT кресла оснащены электроприводом, причем можно отрегулировать даже боковую поддержку. Также есть подогрев (как сидений, так и руля) и функция массажа с несколькими режимами.

Из-за приподнятой "кормы" и уменьшенного стекла обзор назад ограничен, однако во всех Peugeot 3008 2025 есть камера заднего вида с довольно качественной картинкой. Также стоит отметить, что кроссовер почему-то не имеет заднего дворника, а стекло в дождь заметно загрязняется.

багажник Peugeot 3008 2025
Объем багажника Peugeot 3008 составляет 520 л
Фото: Тарас Брязгунов
багажник пежо 3008 2025
Со сложенными задними креслами получается 1488-литровый отсек
Фото: Тарас Брязгунов
запаска пежо 3008
Под полом спрятана запаска-докатка
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Peugeot 3008 2025
багажник пежо 3008 2025
запаска пежо 3008

Пересядем назад. Места для ног здесь более чем достаточно, однако запас над головой в купе-кроссовере уменьшился. С ростом 176 см я сзади помещаюсь, а вот более высоким пассажирам будет тесновато. Конечно же, есть и подлокотник с подстаканниками, и дефлекторы обдува, и USB-порты, а в варианте GT — еще и подогрев.

Объем багажника Peugeot 3008 остался на прежнем уровне: 520 л в обычном состоянии и 1488 л — со сложенными задними креслами. В топовой версии GT дверь багажника имеет электропривод с сенсором открывания. Пол в отсеке двухуровневый, а под ним спрятана запаска-докатка.

По-богатому — комплектация Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 в Украине не предлагают в "пустых" комплектациях. Уже базовый вариант Allure получил бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеру, неплохую аудиосистему, датчики дождя и света.

бардачок Peugeot 3008
Бардачок Peugeot 3008 довольно вместительный
Фото: Тарас Брязгунов
бокс Peugeot 3008
Peugeot 3008 имеет сразу две оси в центральной консоли
Фото: Тарас Брязгунов
Переднее отделение прячет USB-порты
Переднее отделение прячет USB-порты
Фото: Тарас Брязгунов
Задние сиденья оснащены подогревом
Задние сиденья оснащены подогревом
Фото: Тарас Брязгунов
бардачок Peugeot 3008
бокс Peugeot 3008
Переднее отделение прячет USB-порты
Задние сиденья оснащены подогревом

Вариант GT добавляет электроприводы, адаптивный круиз-контроль и навигацию, которая может показывать пробки в режиме реального времени. Все Peugeot 3008 2025 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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На данный момент новый Peugeot 3008 в Украине доступен в двух модификациях — с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л.с. и в 136-сильном гибридном исполнении с 1,2-литровым турбомотором и 48-вольтовой "мягкой" установкой. Позже должен появиться электромобиль e-3008. А где же популярные дизели Peugeot? Из-за строгих эконорм от них пришлось отказаться.

двигатель Peugeot 3008 1,2
1,2-литрового турбомотора с гибридной установкой кроссоверу в целом хватает
Фото: Тарас Брязгунов

Фокусу был предоставлен предоставленный на тест Peugeot 3008 в гибридном исполнении. На первый взгляд, 136 сил — не так уж и много для довольно крупного авто, однако в городе этого достаточно. Бензиновый двигатель достаточно бодрый и для своего объема имеет неплохой крутящий момент — 230 Н∙м при 1750 об/мин. К тому же, гибридная установка на короткое время добавляет 21 л.с. и 51 Н∙м.

Ураганной динамики от кроссовера ждать не стоит, но 10,2 с до сотни — приемлемый результат. После 100 км/ч разгон несколько замедляется и, к примеру, для обгона на трассе нужно сильнее надавить на газ. Впрочем, турбомотор раскручивается довольно быстро.

Трехцилиндровый двигатель не самый тихий — его слышно постоянно, а на высоких оборотах он становится громким. Однако его звук довольно приятный и лично меня не утомил в дальней поездке. Вибрациями он не отличается и 6-ступенчатый робот работает довольно плавно.

Кроссовер Peugeot 3008 2025
Гибрид Peugeot 3008 порадует небольшим "аппетитом"
Фото: Тарас Брязгунов

Чем действительно порадует гибрид Peugeot 3008, так это своим небольшим "аппетитом". Заявленный расход топлива — 5,4-6,3 л/100 км в смешанном цикле. В ходе теста над удалось добиться 6,6-6,8 л/100 км в городе и 6 л на 100 км на трассе.

Управляемость Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 остается достаточно маневренным. Его руль хорошо ложится в руки, легкий, но достаточно резкий (особенно это ощутимо на больших скоростях), хотя информативности от него хотелось бы больше.

Подвеска кроссовера более упругая, чем у предшественника, да и 19-дюймовая резина имеет низкий профиль. Впрочем, слишком жестким новый Peugeot 3008 не назовешь — по-настоящему дают о себе знать лишь серьезные ухабы. Зато и кренится автомобиль мало.

Новый Peugeot 3008 2025 года
Езда в Peugeot 3008 довольно упругая
Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция днища неплохая, поэтому большинство неровностей поглощается тихо. На трассе же в салоне очень тихо примерно до 110 км/ч, когда начинает появляться шум шин. После 120 км/ч добавляются аэродинамические шумы, но довольно незначительные, а также иногда ощущается боковой ветер.

Цена Peugeot 3008

Ценообразование на новый Peugeot 3008 в Украине — достаточно нестандартное, ведь бензиновая и гибридная версии в исполнении GT стоят одинаково — 1 534 900 гривен. Поэтому при выборе стоит определиться, что нужнее — экономия или мощность. Базовый же вариант Allure стоит от 1 326 300 гривен.

Фара Peugeot 3008
Фары Peugeot 3008 дополнены "клыками" ходовых огней
Фото: Тарас Брязгунов
Фонари Peugeot 3008
Стильно выглядят фонари Peugeot 3008, которые имеют стильный вид
Фото: Тарас Брязгунов
спойлер Peugeot 3008
На крыше установлен спойлер с выступающими "ушками"
Фото: Тарас Брязгунов
колёса пежо 3008
Все Peugeot 3008 в Украине получили 19-дюймовые диски
Фото: Тарас Брязгунов
Фара Peugeot 3008
Фонари Peugeot 3008
спойлер Peugeot 3008
колёса пежо 3008

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 3008 изменил образ и поднялся на ступеньку выше — теперь компактная и значительно более доступная альтернатива моделям вроде BMW X6. Кроссовер стал более стильным снаружи и более современным и качественным внутри. В линейке модели, к сожалению, больше нет популярных дизелей, но на смену им пришел не менее экономичный гибрид.

Кроссоверы Peugeot 3008
Новый Peugeot 2008 существенно изменился по сравнению с предшественником
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 3008
Кроссовер крупнее модели прошлого поколения
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 3008
Силуэт нового Peugeot 3008 более стремительный
Peugeot 3008 переехал на новую платформу STLA Medium
Peugeot 3008 переехал на новую платформу STLA Medium
Кроссоверы Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008 переехал на новую платформу STLA Medium

Плюсы Peugeot 3008:

  • удобные сиденья;
  • богатое оснащение;
  • малый расход горючего.

Минусы Peugeot 3008:

  • меньше места над головой сзади;
  • несколько жестковатая езда.

Технические характеристики Peugeot 3008

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом+мягкая гибридная установка
Количество и расположение цилиндров R3
Объем двигателя 1199
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 136/5000+21
Крутящий момент, Нм/об/мин. 230/1750 + 51
Коробка передач 6-ст.робот с двумя сцеплениями
Привод передний
Средний расход топлива, л/100 км 5,4-6,3
Макс. скорость, км/ч 201
Разгон 0–100 км/ч, с 10,2
Объем топливного бака, л 55
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