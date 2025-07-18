Смена образа: тест-драйв нового кроссовера Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 третьей генерации радикально изменил имидж. Фокус испытал оригинальный купе-кроссовер в гибридном исполнении и оценил его стиль, практичность и экономичность.

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В сегменте кроссоверов сегмента C-SUV на украинском рынке пополнение — появился новый Peugeot 3008 третьего поколения. Автомобиль, который претерпел кардинальные преобразования и стал одним из самых оригинальных в своем классе, побывал на тесте Фокуса.

Безрамочная решетка радиатора сделала "лицо" 3008 более выразительным Фото: Тарас Брязгунов

Не узнать — дизайн Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 кардинально изменился — теперь это стильный купе-кроссовер с более стремительным силуэтом. Изогнутая крыша, высокая оконная линия и приподнятая заостренная "корма" добавляют силуэту динамичности и привлекают больше внимания к авто.

Peugeot 3008 превратился в купе-кроссовер Фото: Тарас Брязгунов

Изменилась и передняя часть Peugeot 3008 — решетка радиатора теперь безрамочная, а фары украшены стильными ходовыми огнями, которые напоминают следы от когтей льва. Сзади привлекают внимание тоненькие фонари и необычный спойлер с двумя "ушками".

Примечательно, что все Peugeot 3008 в Украине комплектуются 19-дюймовыми дисками. Версия GT узнается по матричной оптике и двухцветной окраске с черной крышей.

Кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения построен на новой платформе STLA Medium и крупнее предшественника.

Задняя часть кроссовера несколько приподнята Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Peugeot 3008 2025:

длина — 4542 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1641 мм;

колесная база — 2739 мм.

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Салон Peugeot 3008

Внутри новый Peugeot 3008 стал значительно современнее, но сохраняет знакомую компоновку i-Cockpit с компактным рулем и высоко расположенным цифровым щитком приборов. Впрочем, теперь дисплей объединили в один блок с тачскрином мультимедиа — образовался изогнутый 21-дюймовый экран.

В салоне сохранена компоновка i-Cockpit с компактным рулем и высоко расположенными приборами Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, же приборную панель можно подстроить под себя и изменить ее графику. Выводится на экран и карта навигации.

Мультимедийная система Peugeot 3008 работает быстро и без лагов. Беспроводное подключение телефона (через Android Auto или Apple CarPlay) работает стабильно.

Вместо рычага КПП появился компактный джойстик, знакомый по другим моделям Peugeot, однако расположен он в непривычном места — справа от руля.

На панель приборов можно вывести карту навигации Фото: Тарас Брязгунов На центральной панели установили программируемые кнопки i-Toggles Фото: Тарас Брязгунов

Еще одна новация — знакомые по Peugeot 408 программируемые сенсорные кнопки i-Toggles на центральной панели, которым можно назначить разнообразные функции. Передние сиденья разделены высокой и узкой консолью, на которой расположили ряд переключателей и которая создает эффект кокона.

Кстати, между креслами теперь сразу два отсека для мелких вещей (один из них — с USB-портами). Кроме того, есть довольно вместительный бардачок и небольшое отделение слева от руля.

Материалы отделки стали качественнее, чем у предшественника, а жесткого пластика стало меньше. В версии GT сочетаются алькантара и приятное на ощупь сукно. Также стоит отметить интересную атмосферную подсветку.

Насколько просторен новый Peugeot 3008

Посадка у Peugeot 3008 относительно невысокая, как для кроссовера. Руль имеет широкий диапазон регулировок и мне не перекрывает панель приборов, хотя у рослых водителей с этим могут быть вопросы, поэтому стоит "примерить" авто под себя.

Передние сиденья удобны и имеют регулируемую боковую поддержку Фото: Тарас Брязгунов Сзади стало меньше места над головой Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Peugeot 3008 сертифицированы в немецком независимом центре по эргономике AGR: они действительно удобны и после дальней поездки спина не болит. В версии GT кресла оснащены электроприводом, причем можно отрегулировать даже боковую поддержку. Также есть подогрев (как сидений, так и руля) и функция массажа с несколькими режимами.

Из-за приподнятой "кормы" и уменьшенного стекла обзор назад ограничен, однако во всех Peugeot 3008 2025 есть камера заднего вида с довольно качественной картинкой. Также стоит отметить, что кроссовер почему-то не имеет заднего дворника, а стекло в дождь заметно загрязняется.

Объем багажника Peugeot 3008 составляет 520 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами получается 1488-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем назад. Места для ног здесь более чем достаточно, однако запас над головой в купе-кроссовере уменьшился. С ростом 176 см я сзади помещаюсь, а вот более высоким пассажирам будет тесновато. Конечно же, есть и подлокотник с подстаканниками, и дефлекторы обдува, и USB-порты, а в варианте GT — еще и подогрев.

Объем багажника Peugeot 3008 остался на прежнем уровне: 520 л в обычном состоянии и 1488 л — со сложенными задними креслами. В топовой версии GT дверь багажника имеет электропривод с сенсором открывания. Пол в отсеке двухуровневый, а под ним спрятана запаска-докатка.

По-богатому — комплектация Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 в Украине не предлагают в "пустых" комплектациях. Уже базовый вариант Allure получил бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеру, неплохую аудиосистему, датчики дождя и света.

Бардачок Peugeot 3008 довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Peugeot 3008 имеет сразу две оси в центральной консоли Фото: Тарас Брязгунов Переднее отделение прячет USB-порты Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья оснащены подогревом Фото: Тарас Брязгунов

Вариант GT добавляет электроприводы, адаптивный круиз-контроль и навигацию, которая может показывать пробки в режиме реального времени. Все Peugeot 3008 2025 получили системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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На данный момент новый Peugeot 3008 в Украине доступен в двух модификациях — с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой на 180 л.с. и в 136-сильном гибридном исполнении с 1,2-литровым турбомотором и 48-вольтовой "мягкой" установкой. Позже должен появиться электромобиль e-3008. А где же популярные дизели Peugeot? Из-за строгих эконорм от них пришлось отказаться.

1,2-литрового турбомотора с гибридной установкой кроссоверу в целом хватает Фото: Тарас Брязгунов

Фокусу был предоставлен предоставленный на тест Peugeot 3008 в гибридном исполнении. На первый взгляд, 136 сил — не так уж и много для довольно крупного авто, однако в городе этого достаточно. Бензиновый двигатель достаточно бодрый и для своего объема имеет неплохой крутящий момент — 230 Н∙м при 1750 об/мин. К тому же, гибридная установка на короткое время добавляет 21 л.с. и 51 Н∙м.

Ураганной динамики от кроссовера ждать не стоит, но 10,2 с до сотни — приемлемый результат. После 100 км/ч разгон несколько замедляется и, к примеру, для обгона на трассе нужно сильнее надавить на газ. Впрочем, турбомотор раскручивается довольно быстро.

Трехцилиндровый двигатель не самый тихий — его слышно постоянно, а на высоких оборотах он становится громким. Однако его звук довольно приятный и лично меня не утомил в дальней поездке. Вибрациями он не отличается и 6-ступенчатый робот работает довольно плавно.

Гибрид Peugeot 3008 порадует небольшим "аппетитом" Фото: Тарас Брязгунов

Чем действительно порадует гибрид Peugeot 3008, так это своим небольшим "аппетитом". Заявленный расход топлива — 5,4-6,3 л/100 км в смешанном цикле. В ходе теста над удалось добиться 6,6-6,8 л/100 км в городе и 6 л на 100 км на трассе.

Управляемость Peugeot 3008

Новый Peugeot 3008 остается достаточно маневренным. Его руль хорошо ложится в руки, легкий, но достаточно резкий (особенно это ощутимо на больших скоростях), хотя информативности от него хотелось бы больше.

Подвеска кроссовера более упругая, чем у предшественника, да и 19-дюймовая резина имеет низкий профиль. Впрочем, слишком жестким новый Peugeot 3008 не назовешь — по-настоящему дают о себе знать лишь серьезные ухабы. Зато и кренится автомобиль мало.

Езда в Peugeot 3008 довольно упругая Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция днища неплохая, поэтому большинство неровностей поглощается тихо. На трассе же в салоне очень тихо примерно до 110 км/ч, когда начинает появляться шум шин. После 120 км/ч добавляются аэродинамические шумы, но довольно незначительные, а также иногда ощущается боковой ветер.

Цена Peugeot 3008

Ценообразование на новый Peugeot 3008 в Украине — достаточно нестандартное, ведь бензиновая и гибридная версии в исполнении GT стоят одинаково — 1 534 900 гривен. Поэтому при выборе стоит определиться, что нужнее — экономия или мощность. Базовый же вариант Allure стоит от 1 326 300 гривен.

Фары Peugeot 3008 дополнены "клыками" ходовых огней Фото: Тарас Брязгунов Стильно выглядят фонари Peugeot 3008, которые имеют стильный вид Фото: Тарас Брязгунов На крыше установлен спойлер с выступающими "ушками" Фото: Тарас Брязгунов Все Peugeot 3008 в Украине получили 19-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 3008 изменил образ и поднялся на ступеньку выше — теперь компактная и значительно более доступная альтернатива моделям вроде BMW X6. Кроссовер стал более стильным снаружи и более современным и качественным внутри. В линейке модели, к сожалению, больше нет популярных дизелей, но на смену им пришел не менее экономичный гибрид.

Новый Peugeot 2008 существенно изменился по сравнению с предшественником Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер крупнее модели прошлого поколения Фото: Тарас Брязгунов Силуэт нового Peugeot 3008 более стремительный Peugeot 3008 переехал на новую платформу STLA Medium

Плюсы Peugeot 3008:

удобные сиденья;

богатое оснащение;

малый расход горючего.

Минусы Peugeot 3008:

меньше места над головой сзади;

несколько жестковатая езда.

Технические характеристики Peugeot 3008

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом+мягкая гибридная установка Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 1199 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 136/5000+21 Крутящий момент, Нм/об/мин. 230/1750 + 51 Коробка передач 6-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Средний расход топлива, л/100 км 5,4-6,3 Макс. скорость, км/ч 201 Разгон 0–100 км/ч, с 10,2 Объем топливного бака, л 55

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