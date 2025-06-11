Швидший за Porsche і Tesla: спортивний електрокар Xiaomi відзначився рекордом (відео)
Новий Xiaomi SU7 Ultra офіційно став найшвидшим електромобілем. Спортивний седан встановив рекорд кола на Нюрбургрингу серед електрокарів.
Про це повідомляє сайт Motor1.
Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав 20,8-кілометрове коло Нюрбургринга за 7 хвилин 4,95 секунди. Отже він швидший за попередніх рекордсменів Rimac Nevera (7:05.29), Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55) та Tesla Model S Plaid (7:25.23).Важливо
СЕО Xiaomi Лей Цзюнь зазначив, що це не остання спроба і що в майбутньому електрокар спробує покращити власне ж досягнення. Варто відзначити, що прототип Xiaomi SU7 Ultra проїхав коло за 6 хвилин 46,87 секунди, проте це не було серійне авто.
Нагадаємо, що абсолютний рекорд Нюрбургринга серед серійних моделей встановив торік гібридний суперкар Mercedes-AMG One – 6 хвилин 29 секунд.
Новий Xiaomi SU7 Ultra оснащений тримоторною установкою на 1548 к. с. та 1770 Нм. Він здатен розігнатися лдо 100 км/год за 1,98 с, а до 200 км/год – за 5,86 с. Із батареєю на 93,7 кВт∙год запас ходу складає 630 км.
Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічні гальма. Його обвіс та антикрило забезпечують 265 кг притискної сили. Ціна Xiaomi SU7 Ultra стартує з $72 800, тобто він дешевший за аналоги.
Між іншим, нещодавно презентували перший електрокросовер Xiaomi.
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