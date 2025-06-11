Швидший за Porsche і Tesla: спортивний електрокар Xiaomi відзначився рекордом (відео)

Новий Xiaomi SU7 Ultra офіційно став найшвидшим електромобілем. Спортивний седан встановив рекорд кола на Нюрбургрингу серед електрокарів.

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Про це повідомляє сайт Motor1.

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав 20,8-кілометрове коло Нюрбургринга за 7 хвилин 4,95 секунди. Отже він швидший за попередніх рекордсменів Rimac Nevera (7:05.29), Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55) та Tesla Model S Plaid (7:25.23).

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СЕО Xiaomi Лей Цзюнь зазначив, що це не остання спроба і що в майбутньому електрокар спробує покращити власне ж досягнення. Варто відзначити, що прототип Xiaomi SU7 Ultra проїхав коло за 6 хвилин 46,87 секунди, проте це не було серійне авто.

Нагадаємо, що абсолютний рекорд Нюрбургринга серед серійних моделей встановив торік гібридний суперкар Mercedes-AMG One – 6 хвилин 29 секунд.

Xiaomi SU7 Ultra випередив Rimac Nevera і Porsche Taycan Фото: Xiaomi

Новий Xiaomi SU7 Ultra оснащений тримоторною установкою на 1548 к. с. та 1770 Нм. Він здатен розігнатися лдо 100 км/год за 1,98 с, а до 200 км/год – за 5,86 с. Із батареєю на 93,7 кВт∙год запас ходу складає 630 км.

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічні гальма. Його обвіс та антикрило забезпечують 265 кг притискної сили. Ціна Xiaomi SU7 Ultra стартує з $72 800, тобто він дешевший за аналоги.

Між іншим, нещодавно презентували перший електрокросовер Xiaomi.

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