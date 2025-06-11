Быстрее Porsche и Tesla: спортивный электрокар Xiaomi отметился рекордом (видео)

Новый Xiaomi SU7 Ultra официально стал самым быстрым электромобилем. Спортивный седан установил рекорд круга на Нюрбургринге среди электрокаров.

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Об этом сообщает сайт Motor1.

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra проехал 20,8-километровый круг Нюрбургринга за 7 минут 4,95 секунды. Таким образом он быстрее предыдущих рекордсменов Rimac Nevera (7:05.29), Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55) и Tesla Model S Plaid (7:25.23).

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СЕО Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что это не последняя попытка и что в будущем электрокар попытается улучшить собственное же достижение. Стоит отметить, что прототип Xiaomi SU7 Ultra проехал круг за 6 минут 46,87 секунды, однако это не было серийное авто.

Напомним, что абсолютный рекорд Нюрбургринга среди серийных моделей установил в прошлом году гибридный суперкар Mercedes-AMG One — 6 минут 29 секунд.

Xiaomi SU7 Ultra опередил Rimac Nevera и Porsche Taycan Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi SU7 Ultra оснащен трехмоторной установкой на 1548 л.с. и 1770 Н∙м. Он способен разогнаться лдо 100 км/ч за 1,98 с, а до 200 км/ч — за 5,86 с. С батареей на 93,7 кВт∙ч запас хода составляет 630 км.

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и карбоново-керамические тормоза. Его обвес и антикрыло обеспечивают 265 кг прижимной силы. Цена Xiaomi SU7 Ultra стартует с $72 800, то есть он дешевле аналогов.

Между прочим, недавно презентовали первый электрокроссовер Xiaomi.

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