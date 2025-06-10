340 сил и 4,6 с до сотни: представлен самый экстремальный электромобиль Skoda (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq получил новую заряженную версию RS Race. Кроссовер превратили в скоростной раллийный спорткар.

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Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Кроссовер существенно занизили и добавили обвес Фото: Skoda

Проект воплотили в жизнь в спортивном подразделении Skoda Motorsport. За основу взяли мощнейший электрокроссовер Skoda Enyaq Coupe RS.

Двухмоторная полноприводная силовая установка на 340 л.с. осталась без изменений. Впрочем, благодаря тому, что массу электрокара снизили на 316 кг, время разгона до сотни сократилось почти на секунду — до 4,6 с. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Сзади появились диффузор и антикрыло Фото: Skoda

Радикально облегчить авто удалось благодаря использованию поликарбоната вместо стекла и биокомпозитных кузовных панелей из волокон льна, которые являются альтернативой карбона. Кроме того, из салона приобрели отделку и задние сиденья.

Из интерьера убрали отделку Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq RS Race получил спортивные межколесные дифференциалы, регулируемую подвеску и карбоново-керамические тормоза. К тому же, установили гидравлический "ручник".

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Электромобиль Skoda Enyaq занизили, а его крылья серьезно расширили (на 116 мм). Также появились обвес, диффузор и большое антикрыло.

В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности Фото: Skoda

В салоне установили спортивные руль и кресла, обшитые алькантарой. Кроме того, Skoda Enyaq RS Race получил каркас безопасности и систему пожаротушения.

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