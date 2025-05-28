Знаменитая доступная Skoda 80-х получила стильного современного преемника (фото)

Skoda Favorit вернулась в новом образе. Недорогое авто 80-х возродили как стильный компактный электрокар.

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Об автомобиле рассказали на официальном сайте Skoda.

Новая Skoda Favorit — один из ряда проектов, посвященных 130-летию чешской марки. Ее создал дизайнер Skoda Людмил Славов, который считает Favorit очень важной моделью для бренда. Он решил, что новое авто будет электрическим.

Новый хэтчбек является электрокаром Фото: Skoda

Людмил Славов пытался совместить дизайн Skoda Favorit 1987 года (созданный в ателье Bertone) с чертами современного стиля марки Modern Solid. Вот почему во внешности сочетаются грани и плавные линии.

Хэтчбек имеет знакомый силуэт, а дизайн оптики имитирует фары Skoda Favorit. Вместе с тем, она современная — светодиодная. Ручки передних и задних дверей скрыты.

Проект приурочили к 130-летию Skoda Фото: Skoda

Вместе со стандартной версией хэтчбека дизайнер создал и раллийную Skoda Favorit. Это авто отличается обвесом, расширенными колесными арками, спойлером и диффузором.

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Салон Skoda Favorit не показали, однако на изображениях можно разглядеть приплюснутый руль, цифровой щиток приборов и сиденья в стиле 80-х.

Раллийная Skoda Favorit

Skoda Favorit и его вариант Forman в кузове универсал выпускали с 1987 по 1995 год и комплектовали 1,3-литровыми бензиновыми двигателями мощностью от 54 до 68 л. с. Также небольшими партиями выпускались электромобили Skoda Favorit. Модель эволюционировала в Skoda Felicia.

Между прочим, недавно восстановили еще один бюджетный хэтчбек 80-х — Zastava Yugo, который признали худшим авто своего времени.

Также Фокус рассказывал о новых спортивных электрокроссоверах Skoda.