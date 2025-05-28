Знаменита доступна Skoda 80-х отримала стильного сучасного наступника (фото)
Skoda Favorit повернулася в новому образі. Недороге авто 80-х відродили як стильний компактний електрокар.
Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Skoda.
Нова Skoda Favorit – один із низки проєктів, присвячених 130-річчю чеської марки. Її створив дизайнер Skoda Людміл Славов, який вважає Favorit дуже важливою моделлю для бренду. Він вирішив, що нове авто буде електричним.
Людміл Славов намагався поєднати дизайн Skoda Favorit 1987 року (створений в ательє Bertone) із рисами сучасного стилю марки Modern Solid. Ось чому в зовнішності поєднуються грані та плавні лінії.
Хетчбек має знайомий силует, а дизайн оптики імітує фари Skoda Favorit. Разом із тим, вона сучасна – світлодіодна. Ручки передніх та задніх дверей сховані.
Разом зі стандартною версією хетчбека дизайнер створив і ралійну Skoda Favorit. Це авто вирізняється обвісом, розширеними колісними арками, спойлером та дифузором.Важливо
Салон Skoda Favorit не показали, проте на зображеннях можна розгледіти приплюснуте кермо, цифровий щиток приладів та сидіння в стилі 80-х.
Skoda Favorit та його варіант Forman у кузові універсал випускали з 1987 по 1995 рік та комплектували 1,3-літровими бензиновими двигунами потужністю від 54 до 68 к. с. Також невеликими партіями випускалися електромобілі Skoda Favorit. Модель еволюціонувала в Skoda Felicia.
Між іншим, нещодавно відновили ще один бюджетний хетчбек 80-х — Zastava Yugo, який визнали найгіршим авто свого часу.
Також Фокус розповідав про нові спортивні електрокросовери Skoda.