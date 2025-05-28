Знаменита доступна Skoda 80-х отримала стильного сучасного наступника (фото)

Skoda Favorit повернулася в новому образі. Недороге авто 80-х відродили як стильний компактний електрокар.

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Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Skoda.

Нова Skoda Favorit – один із низки проєктів, присвячених 130-річчю чеської марки. Її створив дизайнер Skoda Людміл Славов, який вважає Favorit дуже важливою моделлю для бренду. Він вирішив, що нове авто буде електричним.

Новий хетчбек є електрокаром Фото: Skoda

Людміл Славов намагався поєднати дизайн Skoda Favorit 1987 року (створений в ательє Bertone) із рисами сучасного стилю марки Modern Solid. Ось чому в зовнішності поєднуються грані та плавні лінії.

Хетчбек має знайомий силует, а дизайн оптики імітує фари Skoda Favorit. Разом із тим, вона сучасна – світлодіодна. Ручки передніх та задніх дверей сховані.

Проєкт присвятили до 130-річчя Skoda Фото: Skoda

Разом зі стандартною версією хетчбека дизайнер створив і ралійну Skoda Favorit. Це авто вирізняється обвісом, розширеними колісними арками, спойлером та дифузором.

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Салон Skoda Favorit не показали, проте на зображеннях можна розгледіти приплюснуте кермо, цифровий щиток приладів та сидіння в стилі 80-х.

Ралійна Skoda Favorit

Skoda Favorit та його варіант Forman у кузові універсал випускали з 1987 по 1995 рік та комплектували 1,3-літровими бензиновими двигунами потужністю від 54 до 68 к. с. Також невеликими партіями випускалися електромобілі Skoda Favorit. Модель еволюціонувала в Skoda Felicia.

Між іншим, нещодавно відновили ще один бюджетний хетчбек 80-х — Zastava Yugo, який визнали найгіршим авто свого часу.

Також Фокус розповідав про нові спортивні електрокросовери Skoda.