Предок Kodiaq и Karoq: в интернете показали малоизвестный внедорожник Skoda 70-х (фото)

Skoda Yeti и Kodiaq не являются первыми внедорожными моделями марки. Чешская компания производила авто повышенной проходимости более полувека назад.

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В этом году Skoda Skopak отмечает 55-летие в этом году. Примечательно, что выпускали редкую модель не в Чехословакии, а в Пакистане.

Внедорожник Skoda Trekka стал прототипом для Skopak Фото: Skoda

История Skoda Skopak берет начало в конце 60-х годов. На то время в линейке марки уже была внедорожная модель Trekka, которая производилась в Новой Зеландии.

Именно эта модель вдохновила пакистанского дилера Haroon Industries Ltd на создание аналогичной модели. С этой целью в 1967 году в азиатскую страну прибыл инженер Йозеф Велебни, который создавал Skoda Trekka.

Первый прототип внедорожника был готов весной 1969 года, а через год состоялась презентация модели. Название авто Skopak образовали от слияния слов Skoda и Pakistan.

Skoda Skopak выпускали в Пакистане Фото: Skoda

Как и Trekka, новая Skoda Skopak 1970 года базировалась на шасси модели Octavia. Кузовные панели изготовили из стеклопластика и сделали быстросменными.

Внедорожник Skoda Skopak достигал 4,2 м в длину, 1,64 м в ширину и всего 1,25 м в высоту. Его грузоподъемность составила 500 кг, также можно было буксировать прицеп массой 750 кг.

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Салон Skoda Skopak 1970 года был рассчитан на шесть человек. 1,2-литровый 47-сильный двигатель работал в паре с 4-ступенчатой механической КПП и вращал задние колеса.

Авто рассчитано на шесть человек Фото: Skoda

Производство Skoda Skopak наладили в городе Карачи. Всего в 1970-1971 годах изготовили примерно 1400 автомобилей.

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