Быстрее Ferrari и McLaren: новый чешский суперкар поразил своими способностями (видео)

Новая Praga Bohema — один из самых быстрых суперкаров современности. Малоизвестная модель из Чехии с двигателем Nissan оставила позади именитые Ferrari, Porsche и McLaren.

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Об уникальном авто рассказывают в видео на Youtube-канале Drivetribe.

В ролике показали заезд Praga Bohema по знаменитому автодрому в Дансфорде (Великобритания). Именно там тестировало автомобили шоу Top Gear.

За руль Praga Bohema сел гонщик Бен Коллинз — именно он был Стигом из Top Gear. На суперкаре он смог проехать круг по треку за 1 минуту 9,84 секунды.

Суперкар отличается продуманной аэродинамикой

Результат Praga Bohema оказался лучшим среди всех серийных суперкаров с бензиновыми двигателями. Он быстрее Koenigsegg Jesko, Porsche 911 GT2 RS, McLaren 675 LT и Ferrari 488 Pista.

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Впереди оказался лишь значительно более мощный 1140-сильный гибрид Aston Martin Valkyrie, однако он быстрее всего на 0,2 секунды.

За руль сел гонщик Бен Коллинз, также известный как Стиг

Praga Bohema — самая мощная модель в истории автопроизводителя, который существует с 1907 года. Трековый суперкар оснащен доработанным 3,8-литровым V6 твин-турбо от Nissan GT-R. Его отдача составляет 700 л.с. и 725 Нм.

С 7-ступенчатой секвентальной КПП суперкар Praga Bohema массой всего 989 кг способен разогнаться до сотни за 2,3 с и развить скорость 317 км/ч. Кроме того, авто имеет "продвинутую" аэродинамику, которая обеспечивает 900 кг прижимной силы при 250 км/ч. Всего выпустят 89 купе Praga Bohema стоимостью $1,3 миллиона.

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