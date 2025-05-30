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Авто

Быстрее Ferrari и McLaren: новый чешский суперкар поразил своими способностями (видео)

Praga Bohema, новая Praga Bohema, суперкар Praga, Top Gear
Praga Bohema стала одним из самых быстрых авто на треке Top Gear

Новая Praga Bohema — один из самых быстрых суперкаров современности. Малоизвестная модель из Чехии с двигателем Nissan оставила позади именитые Ferrari, Porsche и McLaren.

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Об уникальном авто рассказывают в видео на Youtube-канале Drivetribe.

В ролике показали заезд Praga Bohema по знаменитому автодрому в Дансфорде (Великобритания). Именно там тестировало автомобили шоу Top Gear.

За руль Praga Bohema сел гонщик Бен Коллинз — именно он был Стигом из Top Gear. На суперкаре он смог проехать круг по треку за 1 минуту 9,84 секунды.

суперкар Praga Bohema, новая Praga Bohema, суперкар Praga, Top Gear Fullscreen
Суперкар отличается продуманной аэродинамикой

Результат Praga Bohema оказался лучшим среди всех серийных суперкаров с бензиновыми двигателями. Он быстрее Koenigsegg Jesko, Porsche 911 GT2 RS, McLaren 675 LT и Ferrari 488 Pista.

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Впереди оказался лишь значительно более мощный 1140-сильный гибрид Aston Martin Valkyrie, однако он быстрее всего на 0,2 секунды.

гонщик Стиг, Praga Bohema, новая Praga Bohema, суперкар Praga, Top Gear Fullscreen
За руль сел гонщик Бен Коллинз, также известный как Стиг

Praga Bohema — самая мощная модель в истории автопроизводителя, который существует с 1907 года. Трековый суперкар оснащен доработанным 3,8-литровым V6 твин-турбо от Nissan GT-R. Его отдача составляет 700 л.с. и 725 Нм.

С 7-ступенчатой секвентальной КПП суперкар Praga Bohema массой всего 989 кг способен разогнаться до сотни за 2,3 с и развить скорость 317 км/ч. Кроме того, авто имеет "продвинутую" аэродинамику, которая обеспечивает 900 кг прижимной силы при 250 км/ч. Всего выпустят 89 купе Praga Bohema стоимостью $1,3 миллиона.

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