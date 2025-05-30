Швидший за Ferrari та McLaren: новий чеський суперкар вразив своїми здібностями (відео)

Нова Praga Bohema — один із найшвидших суперкарів сучасності. Маловідома модель із Чехії з двигуном Nissan залишила позаду імениті Ferrari, Porsche та McLaren.

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У ролику показали заїзд Praga Bohema по знаменитому автодрому в Дансфорді (Велика Британія). Саме там тестувало автомобілі шоу Top Gear.

За кермо Praga Bohema сів гонщик Бен Коллінз – саме він був Стігом із Top Gear. На суперкарі він зміг проїхати коло по треку за 1 хвилину 9,84 секунди.

Суперкар вирізняється продуманою аеродинамікою

Результат Praga Bohema виявився кращим серед усіх серійних суперкарів із бензиновими двигунами. Він швидший за Koenigsegg Jesko, Porsche 911 GT2 RS, McLaren 675 LT та Ferrari 488 Pista.

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Попереду опинився лише значно потужніший 1140-сильний гібрид Aston Martin Valkyrie, проте він швидший лише на 0,2 секунди.

За кермо сів гонщик Бен Коллінз, також відомий як Стіг

Praga Bohema – найпотужніша модель в історії автовиробника, який існує з 1907 року. Трековий суперкар оснащений доопрацьованим 3,8-літровим V6 твін-турбо від Nissan GT-R. Його віддача становить 700 к. с. та 725 Нм.

Із 7-ступінчастою секвентальною КПП суперкар Praga Bohema масою всього 989 кг здатен розігнатися до сотні за 2,3 с та розвинути швидкість 317 км/год. Крім того, авто має "просунуту" аеродинаміку, яка забезпечує 900 кг притискної сили при 250 км/год. Усього випустять 89 купе Praga Bohema вартістю $1,3 мільйона.

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