Ціна $1,3 мільйони і 2,3 с до сотні: представлено найшвидше та найдорожче чеське авто
Praga Bohema оснастили 3,8-літровим турбомотором Nissan із збільшеною до 710 к. с. потужністю. Суперкар масою менше тонни здатний розвинути 300 км/год.
Чеська компанія Praga презентувала суперкар Bohema. Усього випустять лише 89 таких авто вартістю $1,3 мільйони. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.
Компанія Praga випускала розкішні автомобілі у 30-х роках, а тепер вона відроджена та створює екстремальні трекові суперкари. Bohema — двомісне купе з карбоновим кузовом вагою всього 989 кг.
Дизайн Praga Bohema продиктований міркуваннями аеродинаміки. В авто виражений "ніс" як у гоночних болідах, великий передній спойлер і заднє антикрило, що регулюється. На швидкості 250 км/год вони утворюють 900 кг притискної сили.
В обробці салону поєднуються карбон та алькантара. Кермо виконане у стилі болідів "Формули-1", а прямо на ньому встановлений дисплей цифрової панелі приладів.
Чеський суперкар оснащений 3,8-літровим V6 твін-турбо від Nissan GT-R, доопрацьованим британською компанією Litchfield. Його потужність підняли до 710 к. с. і додали титановий спортивний вихлоп.Важливо
Із 6-ступінчастою секвентальною КПП розгін до 100 км/год займає 2,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 300 км/год. Це не тільки найдорожчий, а й найшвидший чеський автомобіль.
Нова Praga Bohema оснащена активною підвіскою із жорстким спортивним режимом для треку та комфортабельним – для доріг загального користування. Уповільнюють суперкар карбоново-керамічні гальма.
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