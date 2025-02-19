Шик і ексклюзив: на продаж виставили унікальний позолочений суперкар Aston Martin (фото)

Aston Martin Valkyrie — рідкісний трековий суперкар, розроблений конструкторами болідів "Формули-1". 1160-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 2,6 с і розвинути 402 км/год.

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У Лондоні продають незвичний суперкар Aston Martin Valkyrie 2024 року. За авто планують отримати кілька мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Кузов і колісні диски авто прикрасли 24-каратним золотом

Трековий суперкар Aston Martin Valkyrie – надзвичайно рідкісна лімітована модель, створена під керівництвом знаменитого конструктора болідів "Формули-1" Едріана Ньюї. Її вартість становить 3,2 мільйона доларів, проте, замовник цього авто витратив ще понад 600 000 доларів на його персоналізацію.

Позолочені деталі з'явилися і в салоні

Aston Martin Valkyrie прикрасили 24-каратним золотом: його можна побачити на "носі", боковинах, даху та колісних дисках. Крім того, кузов і салон авто забарвлені в особливий фіолетовий колір. Позолота з’явилася і на кнопках на кермі.

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Купе Aston Martin Valkyrie оснащене 1160-сильною гібридною установкою із 6,5-літровим атмосферним V12 та електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с та розвинути 402 км/год.

Суперкар оснащений 1160-сильною гібридною установкою

Суперкар Aston Martin Valkyrie майже не експлуатувався. Пробіг ексклюзивного автомобіля становить усього 50 км.

Між іншим, оригінальний золотий суперкар нещодавно бачили і в Україні.

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