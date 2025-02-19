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Шик і ексклюзив: на продаж виставили унікальний позолочений суперкар Aston Martin (фото)

Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin
Aston Martin Valkyrie — ексклюзивний трековий суперкар

Aston Martin Valkyrie — рідкісний трековий суперкар, розроблений конструкторами болідів "Формули-1". 1160-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 2,6 с і розвинути 402 км/год.

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У Лондоні продають незвичний суперкар Aston Martin Valkyrie 2024 року. За авто планують отримати кілька мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

суперкар Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin Fullscreen
Кузов і колісні диски авто прикрасли 24-каратним золотом

Трековий суперкар Aston Martin Valkyrie – надзвичайно рідкісна лімітована модель, створена під керівництвом знаменитого конструктора болідів "Формули-1" Едріана Ньюї. Її вартість становить 3,2 мільйона доларів, проте, замовник цього авто витратив ще понад 600 000 доларів на його персоналізацію.

салон Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin Fullscreen
Позолочені деталі з'явилися і в салоні

Aston Martin Valkyrie прикрасили 24-каратним золотом: його можна побачити на "носі", боковинах, даху та колісних дисках. Крім того, кузов і салон авто забарвлені в особливий фіолетовий колір. Позолота з’явилася і на кнопках на кермі.

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Купе Aston Martin Valkyrie оснащене 1160-сильною гібридною установкою із 6,5-літровим атмосферним V12 та електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с та розвинути 402 км/год.

мотор Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin Fullscreen
Суперкар оснащений 1160-сильною гібридною установкою

Суперкар Aston Martin Valkyrie майже не експлуатувався. Пробіг ексклюзивного автомобіля становить усього 50 км.

Між іншим, оригінальний золотий суперкар нещодавно бачили і в Україні.

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