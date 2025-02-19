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Шик и эксклюзив: на продажу выставили уникальный позолоченный суперкар Aston Martin (фото)

Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin
Aston Martin Valkyrie — эксклюзивный трековый суперкар

Aston Martin Valkyrie — редкий трековый суперкар, разработанный конструкторами болидов "Формулы-1". 1160-сильное авто способно разогнаться до сотни за 2,6 с и развить 402 км/ч.

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В Лондоне продают необычный суперкар Aston Martin Valkyrie 2024 года. За авто планируют получить несколько миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

суперкар Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin Fullscreen
Кузов и колесные диски авто украсили 24-каратным золотом

Трековый суперкар Aston Martin Valkyrie — чрезвычайно редкая лимитированная модель, созданная под руководством знаменитого конструктора болидов "Формулы-1" Эдриана Ньюи. Ее стоимость составляет 3,2 миллиона долларов, однако, заказчик этого авто потратил еще более 600 000 долларов на его персонализацию.

салон Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin Fullscreen
Позолоченные детали появились и в салоне

Aston Martin Valkyrie украсили 24-каратным золотом: его можно увидеть на "носу", боковинах, крыше и колесных дисках. Кроме того, кузов и салон авто окрашены в особый фиолетовый цвет. Позолота появилась и на кнопках на рулевом колесе.

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Купе Aston Martin Valkyrie оснащено 1160-сильной гибридной установкой с 6,5-литровым атмосферным V12 и электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 402 км/ч.

мотор Aston Martin Valkyrie, суперкар Aston Martin Fullscreen
Суперкар оснащен 1160-сильной гибридной установкой

Суперкар Aston Martin Valkyrie почти не эксплуатировался. Пробег эксклюзивного автомобиля составляет всего 50 км.

Между прочим, оригинальный золотой суперкар недавно видели и в Украине.

Также Фокус рассказывал о новом 1000-сильном суперкаре Aston Martin.