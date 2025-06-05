Предок Kodiaq і Karoq: в інтернеті показали маловідомий позашляховик Skoda 70-х (фото)
Skoda Yeti та Kodiaq не є першими позашляховими моделями марки. Чеська компанія виготовляла авто підвищеної прохідності понад пів століття тому.
Про маловідомий позашляховик Skoda Skopak розповіли на офіційному сайті автовиробника.
Цьогоріч Skoda Skopak відзначає 55-річчя. Примітно, що випускали рідкісну модель не в Чехословаччині, а в Пакистані.
Історія Skoda Skopak бере початок в кінці 60-х років. На той час у лінійці марки вже була позашляхова модель Trekka, яку виробляли в Новій Зеландії.
Саме ця модель надихнула пакистанського дилера Haroon Industries Ltd на створення аналогічної моделі. Із цієї метою в 1967 році до азійської країни прибув інженер Йозеф Велебни, який створював Skoda Trekka.
Перший прототип позашляховика був готовий навесні 1969 року, а за рік відбулася презентація моделі. Назву авто Skopak утворили від злиття слів Skoda та Pakistan.
Як і Trekka, нова Skoda Skopak 1970 року базувалася на шасі моделі Octavia. Кузовні панелі виготовили зі склопластику та зробили швидкозмінними.
Позашляховик Skoda Skopak сягав 4,2 м завдовжки, 1,64 м завширшки та лише 1,25 м заввишки. Його вантажопідйомність склала 500 кг, також можна було буксирувати причіп масою 750 кг.Важливо
Салон Skoda Skopak 1970 року був розрахований на шість осіб. 1,2-літровий 47-сильний двигун працював у парі з 4-ступінчастою механічною КПП і обертав задні колеса.
Виробництво Skoda Skopak налагодили в місті Карачі. Усього в 1970-1971 роках виготовили приблизно 1400 автомобілів.
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