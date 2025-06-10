340 сил та 4,6 с до сотні: представлено найекстремальніший електромобіль Skoda (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq отримав нову заряджену версію RS Race. Кросовер перетворили на швидкісний ралійний спорткар.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Кросовер суттєво занизили і додали обвіс Фото: Skoda

Проєкт втілили у життя в спортивному підрозділі Skoda Motorsport. За основу взяли найпотужніший електрокросовер Skoda Enyaq Coupe RS.

Двомоторна повнопривідна силова установка на 340 к. с. залишилася без змін. Утім, завдяки тому, що масу електрокара знизили на 316 кг, час розгону до сотні скоротився майже на секунду – до 4,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Ззаду з'явилися дифузор та антикрило Фото: Skoda

Радикально полегшити авто вдалося завдяки використанню полікарбонату замість скла та біокомпозитних кузовних панелей із волокон льону, які є альтернативою карбону. Крім того, із салону придбали оздоблення та задні сидіння.

Із інтер'єру прибрали оздоблення Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq RS Race отримав спортивні міжколісні диференціали, регульовану підвіску та карбоново-керамічні гальма. До того ж, встановили гідравлічний "ручник".

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Електромобіль Skoda Enyaq занизили, а його крила серйозно розширили (на 116 мм). Також з’явилися обвіс, дифузор та велике антикрило.

У салоні встановили спортивні крісла та каркас безпеки Фото: Skoda

У салоні встановили спортивні кермо та крісла, обшиті алькантарою. Крім того, Skoda Enyaq RS Race отримав каркас безпеки і систему пожежогасіння.

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