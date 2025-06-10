340 сил та 4,6 с до сотні: представлено найекстремальніший електромобіль Skoda (фото)
Електромобіль Skoda Enyaq отримав нову заряджену версію RS Race. Кросовер перетворили на швидкісний ралійний спорткар.
Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.
Проєкт втілили у життя в спортивному підрозділі Skoda Motorsport. За основу взяли найпотужніший електрокросовер Skoda Enyaq Coupe RS.
Двомоторна повнопривідна силова установка на 340 к. с. залишилася без змін. Утім, завдяки тому, що масу електрокара знизили на 316 кг, час розгону до сотні скоротився майже на секунду – до 4,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.
Радикально полегшити авто вдалося завдяки використанню полікарбонату замість скла та біокомпозитних кузовних панелей із волокон льону, які є альтернативою карбону. Крім того, із салону придбали оздоблення та задні сидіння.
Новий Skoda Enyaq RS Race отримав спортивні міжколісні диференціали, регульовану підвіску та карбоново-керамічні гальма. До того ж, встановили гідравлічний "ручник".Важливо
Електромобіль Skoda Enyaq занизили, а його крила серйозно розширили (на 116 мм). Також з’явилися обвіс, дифузор та велике антикрило.
У салоні встановили спортивні кермо та крісла, обшиті алькантарою. Крім того, Skoda Enyaq RS Race отримав каркас безпеки і систему пожежогасіння.
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