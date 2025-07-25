Самый быстрый мире: в Киеве заметили новый 1500-сильный электрокар Xiaomi за $80 000 (фото)

В Украине появился новый Xiaomi SU7 в топовой заряженной версии Ultra. Электромобиль мощностью более 1549 сил способен развить более 350 км/ч.

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Один из первых Xiaomi SU7 Ultra заметили в Киеве. Фотографии электрокара опубликовали на странице на странице на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra выпускают небольшими сериями — по 10 000 авто в год. Спортивная модель уже поставляется в Украину: цена Xiaomi SU7 Ultra составляет около $80 000.

Электромобиль способен разогнаться до сотни за 1,98 с и развить 359 км/ч Фото: Topcars UA

Седан Xiaomi SU7 Ultra получил трехмоторную установку на 1548 л. с. и 1770 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,97 с, до 200 км/ч — за 5,86 с, а до 300 км/ч — за 15 с.

Максимальная скорость Xiaomi SU7 Ultra составляет 359 км/ч, то есть это самый быстрый в мире седан. Мало того, он установил рекорд круга на автодроме Нюрбургринг среди электрокаров.

Замедляют авто карбоново-керамические тормоза Akenobo Фото: Topcars UA

Улучшить управляемость и комфорт езды призваны адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска. Замедляют новый Xiaomi SU7 Ultra карбоново-керамические тормоза Akenobo диаметром 430 мм спереди и 410 мм сзади: для остановки со 100 км/ч понадобится всего 30,8 м.

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Китайский электромобиль Xiaomi SU7 Ultra оснастили несколько более легкой батареей на 93,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 630 км, а быстрая зарядка (мощностью 480 кВт) на 80% занимает всего 11 минут.

Салон отделали кожей и карбоном Фото: Xiaomi

Отличить новый электромобиль Xiaomi SU7 Ultra от стандартной модели можно по обвесу, антикрылу и 21-дюймовым дискам. Аэродинамика обеспечивает 265 кг прижимной силы. В салоне установили спортивные сиденья, а в отделке использовали кожу, алькантару и карбон.

Между прочим, недавно в Украину привезли электрический Cadillac Escalade с запасом хода 725 км.

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