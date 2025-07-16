840-сильний снаряд: в Україні з'явився найпотужніший Mercedes на "бляхах" (фото)

В Одесі помітили Mercedes-AMG GT63 S E-Performance 4-Door. Це одна з найпотужніших моделей німецької марки.

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Заряджений Mercedes коштує понад 200 000 доларів. Його фотографії опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто здатне розігнатися до сотні за 2,9 с Фото: Topcars UA

E-Performance – найпотужніший варіант у лінійці Mercedes-AMG GT 4-Door. Авто оснастили плагін-гібридною установкою з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Сумарна віддача становить 843 к. с. та 1200 Н∙м. Після припинення випуску суперкара Mercedes-AMG One це найпотужніша серійна модель марки.

Mercedes-AMG GT63 S E-Performance 4-Door здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 316 км/год. Разом із тим, плагін-гібрид отримав батарею на 6,1 кВт∙год і здатен проїхати 12 км на електротязі.

Авто здатне проїхати 12 км на електротязі Фото: Topcars UA

Комплектація автомобіля включає керовані задні колеса, спортивну пневмопідвіску та карбоново-керамічні гальма.

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Примітно, що топовий Mercedes-AMG GT 4-Door зовні майже не відрізняється від менш потужних моделей. Його видає хіба порт для зарядки в задньому бампері.

Авто коштує понад 200 000 доларів Фото: Mercedes-Benz

Конкретно цей Mercedes-AMG GT63 S E-Performance 4-Door має французькі номери. Отже, або автомобіль пригнали і ще не розмитнили, або ж це гості з ЄС.

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