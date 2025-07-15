Запас ходу — 760 км: представлено стильний сімейний електромобіль Mercedes (фото)

Лінійку Mercedes-Benz CLA третього покоління розширено – до седана приєднався спортивний універсал Shooting Brake. Модель дебютувала в електричних версіях, проте зберегла і бензиновий двигун.

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Електромобіль Mercedes CLA Shooting Brake надійде в продаж із березня 2026 року за ціною від 57-58 тис. євро. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника.

Новий Mercedes CLA Shooting Brake зберігає елегантний стрімкий силует, проте став обтічнішим завдяки висувним дверним ручкам. А от "лице" автомобіля змінилося, причому в електричній версії замість решітки радіатора встановлено заглушку із візерунком у вигляді трипроменевих зірок Mercedes-Benz. До того ж, універсал дещо підріс.

Mercedes CLA спочатку вийде на ринок в електричному виконанні Фото: Mercedes-Benz

Розміри Mercedes CLA Shooting Brake:

довжина — 4723 мм;

ширина — 1855 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2790 мм.

Універсал зберіг стрімкий дизайн Фото: Mercedes-Benz

Як і в седані Mercedes CLA 2025, в салоні може бути встановлено два або три дисплеї на передній панелі, також доступна проєкція на лобове скло. У мультимедійну систему вбудували ChatGPT.

Сімейний універсал просторіший за попередника. Багажник Mercedes CLA Shooting Brake став дещо меншим (455-1290 л), зате в електричній модифікації з’явився додатковий 101-літровий відсік спереду.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes CLA Shooting Brake запропонували у двох модифікаціях:

CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задній привід, 272 к. с. і 335 Н∙м, 6,8 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу 761 км;

CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотори, повний привід, 354 к. с. і 515 Н∙м, 5 с до 100 км/год, максималка 210 км/год, батарея на 85 кВт∙год, запас ходу 730 км.

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Електромотори Mercedes CLA вирізняються зниженою енерговитратою, а силова установка підтримує швидку зарядку потужністю 320 кВт. У такому режимі поповнити запас ходу електрокара на 310 км можна за 10 хвилин.

Об'єм багажника універсала становить 455-1290 л Фото: Mercedes-Benz

Бензиновий універсал Mercedes CLA отримаю 1,5-літровий турбомотор із 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою. Його подробиці не розкривають, але відомо, що він буде дешевшим за електричні версії.

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