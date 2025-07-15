Запас хода — 760 км: представлен стильный семейный электромобиль Mercedes (фото)
Линейка Mercedes-Benz CLA третьего поколения расширена — к седану присоединился спортивный универсал Shooting Brake. Модель дебютировала в электрических версиях, однако сохранила и бензиновый двигатель.
Электромобиль Mercedes CLA Shooting Brake поступит в продажу с марта 2026 года по цене от 57-58 тыс. евро. О нем рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Mercedes CLA Shooting Brake сохраняет элегантный стремительный силуэт, однако стал более обтекаемым благодаря выдвижным дверным ручкам. А вот "лицо" автомобиля изменилось, причем в электрической версии вместо решетки радиатора установлена заглушка с узором в виде трехлучевых звезд Mercedes-Benz. К тому же, универсал несколько подрос.
Размеры Mercedes CLA Shooting Brake:
- длина — 4723 мм;
- ширина — 1855 мм;
- высота — 1469 мм;
- колесная база — 2790 мм.
Как и в седане Mercedes CLA 2025, в салоне может быть установлено два или три дисплея на передней панели, также доступна проекция на лобовое стекло. В мультимедийную систему встроили ChatGPT.
Семейный универсал просторнее предшественника. Багажник Mercedes CLA Shooting Brake стал несколько меньше (455-1290 л), зато в электрической модификации появился дополнительный 101-литровый отсек спереди.
Электромобиль Mercedes CLA Shooting Brake предложили в двух модификациях:
- CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задний привод, 272 л.с. и 335 Н∙м, 6,8 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода 761 км;
- CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотора, полный привод, 354 л.с. и 515 Н∙м, 5 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода 730 км.
Электромоторы Mercedes CLA отличаются пониженным энергозатратом, а силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью 320 кВт. В таком режиме пополнить запас хода электрокара на 310 км можно за 10 минут.
Бензиновый универсал Mercedes CLA получу 1,5-литровый турбомотор с 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой. Его подробности не раскрываются, но известно, что он будет дешевле электрических версий.
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