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Авто

Запас хода — 760 км: представлен стильный семейный электромобиль Mercedes (фото)

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Новый Mercedes CLA получил версию в кузове универсал | Фото: Mercedes-Benz

Линейка Mercedes-Benz CLA третьего поколения расширена — к седану присоединился спортивный универсал Shooting Brake. Модель дебютировала в электрических версиях, однако сохранила и бензиновый двигатель.

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Электромобиль Mercedes CLA Shooting Brake поступит в продажу с марта 2026 года по цене от 57-58 тыс. евро. О нем рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Mercedes CLA Shooting Brake сохраняет элегантный стремительный силуэт, однако стал более обтекаемым благодаря выдвижным дверным ручкам. А вот "лицо" автомобиля изменилось, причем в электрической версии вместо решетки радиатора установлена заглушка с узором в виде трехлучевых звезд Mercedes-Benz. К тому же, универсал несколько подрос.

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Mercedes CLA сначала выйдет на рынок в электрическом исполнении
Фото: Mercedes-Benz

Размеры Mercedes CLA Shooting Brake:

  • длина — 4723 мм;
  • ширина — 1855 мм;
  • высота — 1469 мм;
  • колесная база — 2790 мм.
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Универсал сохранил стремительный дизайн
Фото: Mercedes-Benz

Как и в седане Mercedes CLA 2025, в салоне может быть установлено два или три дисплея на передней панели, также доступна проекция на лобовое стекло. В мультимедийную систему встроили ChatGPT.

Семейный универсал просторнее предшественника. Багажник Mercedes CLA Shooting Brake стал несколько меньше (455-1290 л), зато в электрической модификации появился дополнительный 101-литровый отсек спереди.

Салон Mercedes CLA, новый Mercedes CLA, Mercedes CLA Shooting Brake, универсал Mercedes, электромобиль Mercedes, электромобиль Mercedes
На передней панели установлены три экрана
Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes CLA Shooting Brake предложили в двух модификациях:

  • CLA250+ with EQ Technology — один мотор, задний привод, 272 л.с. и 335 Н∙м, 6,8 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода 761 км;
  • CLA350 4Matic with EQ Technology — два мотора, полный привод, 354 л.с. и 515 Н∙м, 5 с до 100 км/ч, максималка 210 км/ч, батарея на 85 кВт∙ч, запас хода 730 км.
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Электромоторы Mercedes CLA отличаются пониженным энергозатратом, а силовая установка поддерживает быструю зарядку мощностью 320 кВт. В таком режиме пополнить запас хода электрокара на 310 км можно за 10 минут.

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Объем багажника универсала составляет 455-1290 л.
Фото: Mercedes-Benz

Бензиновый универсал Mercedes CLA получу 1,5-литровый турбомотор с 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой. Его подробности не раскрываются, но известно, что он будет дешевле электрических версий.

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