Кардинальные изменения: новая Skoda Octavia станет электромобилем (фото)

Skoda Octavia нового поколения получит электрическую версию. Предсерийная версия модели дебютирует уже в нынешнем году.

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Новая Skoda Octavia выйдет на рынок в 2027 году. Первые подробности электромобиля раскрыл СЕО Skoda Клаус Зелмер в комментарии британскому изданию Auto Express.

По его словам, предсерийный концепт будет выдержан в новом фирменном стиле и будет напоминать электрокроссовер Skoda Elroq — получит тоненькие фары и черную вставку на месте решетки радиатора. В линейке будут лифтбек и универсал. Ранее показали первый официальный рендер Skoda Octavia 2027.

Официальный рендер новой Skoda Octavia официальный рендер новой Skoda Octavia Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Octavia построят на новой модульной платформе SSP. В будущем ее будут использовать почти все электрические модели концерна Volkswagen. Особенность этой архитектуры в том, что батарея является частью силового каркаса кузова. Это позволит сделать электрокары более легкими и прочными.

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В то же время, Клаус Зелмер отметил, что новая Skoda Octavia сохранит двигатели внутреннего сгорания, которые будут соответствовать экологическим стандартам Евро-7. Skoda будет выпускать бензиновые и дизельные модели и после 2030 года. Также немало внимания будет уделяться пдагин-гибридным Skoda Octavia.

Между прочим, недавно дебютировал необычный премиальный пикап Skoda.

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