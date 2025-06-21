Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео)

Skoda Superb 2025 получила нестандартную модификацию. Флагманскую модель превратили в оригинальный пикап.

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Пикап разработали студенты академии Skoda. Он станет сервисным авто на знаменитых велогонках Tour de France. Его подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.

Проект посвятили 130-летию чешского автопроизводителя. За основу взяли дорогой премиальный вариант Skoda Superb Laurin&Klement. Пикап назвали L&K 130.

Задние двери авто стали сдвижными Фото: Skoda

У Skoda Superb срезали заднюю часть и создали небольшую грузовую платформу. Она отделана гофрированным металлом, а ее задний борт выдвигается подобно ящику.

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Задние двери Skoda Superb стали сдвижными. Кроме того, в кузове и на крыше установили крепления для перевозки велосипедов.

Авто получило крепление для велосипедов Фото: Skoda

Также появились особые 19-дюймовые диски и диодная подсветка радиаторной решетки. Кузов и дорогой кожаный интерьер получили особую окраску с логотипами 130 years ("130 лет").

В салоне установили дополнительные экраны Фото: Skoda

В салоне установили дополнительные дисплеи, чтобы следить за велогонками. Кроме того, вместо одного из задних сидений появился холодильник с напитками для участников соревнований.

Авто оснастили холодильником для напитков Фото: Skoda

Пикап Skoda L&K 130 является электрифицированным. Для доработки выбрали плагин-гибрид Superb с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 204 л. с. Он может проехать 100 км на электротяге.

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